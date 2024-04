Zwei Orte, drei Unfallfluchten: Dillinger Polizei sucht Zeugen

In Lauingen und in Buttenwiesen haben Unbekannt Schäden an mehreren Autos hinterlassen.

Ein 17-jähriger Schüler hat am Montag zwischen 9 und 16 Uhr sein Fahrzeug auf dem Parkplatz der Lauinger Berufsschule geparkt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Beschädigungen am Kofferraumdeckel und Kotflügel fest. Ein unbekannter Verursacher hinterließ einen Schaden von circa 2000 Euro, ohne den Unfall gemeldet zu haben.

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich auf einem Parkplatz in der Ostendstraße in Lauingen. Ein 27-Jähriger stellte seinen Pkw gegen 10 Uhr ab und begab sich zu einem kurzen Einkauf in das dortige Pflanzengeschäft. Hierbei wurde sein Pkw durch einen Unbekannten angefahren und im Bereich der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Verursacher entfernte sich und hinterließ einen Schaden von. 2500 Euro.

Wer hat den Sprinter in Frauenstetten angefahren?

Im Zeitraum vom 5. bis 8. April wurde ein in der Straße Am Kirchholz in Frauenstetten abgestellter Mercedes Sprinter durch einen unbekannten Täter angefahren. Der Unbekannte verursachte dabei einen Schaden hinten links am Fahrzeug mit einer Schadenshöhe von rund 2500 Euro und entfernte sich, ohne den Unfall zu melden. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 09071/560 bei der Polizeiinspektion Dillingen beziehungsweise unter Telefon 08272/99510 bei der Polizeistation Wertingen melden. (AZ)