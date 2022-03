Lauingen

vor 48 Min.

Chef des Lauinger Traktorenwerks Deutz-Fahr: "Wir fahren einen Takt hoch"

Plus Während in vielen Betrieben die Produktion ins Stocken gerät, will der Traktorhersteller Same Deutz-Fahr in Lauingen sogar mehr Personal einstellen - trotz Halbleitermangels und Corona.

Von Jonathan Mayer

Halbleitermangel, Corona, Wirtschaftslage. Vielen Betrieben setzt all das zu. Da ist das, was Matthias Augenstein, der CEO von Same Deutz-Fahr in Lauingen ankündigt, schon fast zur Seltenheit geworden: "Wir fahren einen Takt hoch." 25 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter will das Unternehmen anstellen. Und zwar zusätzlich zu den rund 675, die im Schlepperwerk in Lauingen bereits arbeiten. Trotz allem - dem Unternehmen in Lauingen und dem Konzern, betont Augenstein, gehe es gut.

