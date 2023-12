Christoph Mayer – "ein wandelndes Lexikon"

Bürgermeisterin Katja Müller verabschiedet Christoph Mayer, einen langjährigen Mitarbeiter im Lauinger Bauamt.

Die letzte Sitzung des Lauinger Stadtrats in diesem Jahr war auch die letzte des langjährigen Bauamts-Mitarbeiters Christoph Mayer. Bürgermeisterin Katja Müller würdigte die Verdienste des Verwaltungsinspektors, der am Valentinstag 1983 seinen Dienst bei der Stadt Lauingen begonnen hatte. Was die Kenntnis von Bauanträgen, Grundstücken und Eigentümern anbelange, sei Mayer "ein wandelndes Lexikon".

Mayer begann als Sachbearbeiter im Hauptamt und übernahm anschließend Aufgaben im Steuerwesen der Stadtkämmerei. Seit 1995 war der Mitarbeiter für Erschließungsbeiträge und allgemeine Aufgaben der Bauverwaltung zuständig. "Ich war immer gerne bei der Stadt, und das Bauamt war meine Sache", betonte Mayer. "Es war mir eine Ehre", sagte der 64-Jährige. Zweiter Bürgermeister Albert Kaiser nannte Mayer ebenfalls ein "lebendes Lexikon". Er kenne die Lauinger Flur und die Eigentümer genauestens. Die Lauinger Stadtverwaltung verliere mit Christoph Mayer einen äußerst kompetenten Mitarbeiter. (bv)

Lesen Sie dazu auch