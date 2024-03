Lauingen

17:50 Uhr

Comedian Stefan Otto in Lauingen: Mit Parodie und Potpourri durch die Welt

Plus Der niederbayerische Vollblut-Comedian Stefan Otto begeistert mit seinem Programm „Gmahde Wiesn“ das Publikum im Stadeltheater.

Von Hans Gusbeth

Schuld sind eigentlich Herr Meilhamer und Frau Schlenger. 1997 sah ein niederbayerischer Teenager die beiden im TV, war begeistert, und spielte von da an deren Sketche nach. Denn Hanns Meilhamer und Claudia Schlenger sind die Vorbilder von Stefan Otto, dem Musik-Komödianten aus Moosthening. Das Duo ist besser bekannt unter seinem Künstlernamen: Herbert&Schnipsi. Der junge Stefan schickte Bayerns bekanntestem Komödianten-Ehepaar eigene Videos. Das gefiel und so nahm die Bühnen-Karriere von Stefan Otto seinen Lauf. Inzwischen ist der Niederbayer bei seinem sechsten Bühnenprogramm angelangt und hat längst seine Reichweite zwischen Isar und Donau nach Oberösterreich und an den Weißwurstäquator ausgedehnt. So kann es für einen Comedian schön anstrengend werden, eine „Gmahde Wiesn“, so das Motto des Programms, ausgiebig zu beackern. „Gmahde Wiesn“, laut bayerischem Wörterbuch bedeutet das Mundart-Idiom eine leicht zu bewältigende Aufgabe, ein Vorhaben, das nicht schiefgehen kann. Doch es kann. Das beweist der Vater von zwei Kindern mit kuriosen und bizarren Beispielen aus dem alltäglichen Ehe-, Liebes- und sonstigem Leben und der oft nicht ganz einfachen Körperpflege, etwa seiner ganz speziellen Art, die Zehennägel zu schneiden.

Darf niemals fehlen im Programm von Stefan Otto: die Gitarre. Foto: Hans Gusbeth

Und so wird die „gmahde Wiesn`“ am Samstagabend im Stadeltheater zu einer (Vor-)Spielwiese für einen niederbayerischen Vollblut-Komiker der seine Festwiese der Musik-Comedy zweieinhalb Stunden mit einer musikalischen Vielseitigkeit an Gitarre, Keyboard und Waschbrett-Percussion beackert. Locker und spontan findet er schnell den Dialog mit seinem Publikum über Absurditäten des (oft männlichen) Lebens unter Aufsicht der Gattin.

