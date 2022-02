Lauingen

12:33 Uhr

Corona-Impfung in der Apotheke in Lauingen: So ist es abgelaufen

Tobias Powalowski führt in seiner Apotheke in Lauingen Impfungen durch.

Plus Tobias Powalowski, Inhaber der St.-Martin-Apotheke in Lauingen, ist bisher der einzige Apotheker im Landkreis Dillingen, der Impfungen durchführt. Warum er es macht?

Von Simone Bronnhuber

Der erste Piks war besonders, sagt Tobias Powalowski. In jedem Fall sei er ein wenig aufgeregt gewesen. Denn bislang musste der Apotheker und Inhaber der St.-Martin-Apotheke in Lauingen diese Aufgabe noch nicht übernehmen. Er hat am Samstag Menschen mit Biontech zum Schutz vor Corona geimpft. Nicht, weil er musste, sondern, weil er es wollte. Powalowski ist bislang der einzige Apotheker im Landkreis Dillingen, der Menschen, die sich impfen lassen wollen, dieses Angebot macht. Beim ersten Impftag in seinen Räumlichkeiten haben elf Frauen und Männer dieses Angebot wahrgenommen - zum Start für den Apotheker und seine Frau, die den bürokratischen Teil übernahm, genau richtig, wie er sagt. "Jetzt wissen wir auch, wie lange eine Impfung dauert und wie gut wir den Ablauf organisieren können", sagt er. Denn die Aktion am Samstag soll nicht die letzte gewesen sein. Trotz Kritik.

