Dach abgebaut: Mann aus Lauingen wird Opfer von Betrügern

Unbekannte bieten einem Mann eine Dachreparatur an. Noch bevor er sich entscheiden kann, beginnen sie mit der Arbeit. Dann fordern sie eine enorm hohe Geldsumme.

Opfer eines Falls von Wucher und Betrug wurde ein Anwohner der St.-Martin-Straße in Lauingen. Bisher unbekannte Täter suchten den Mann am Mittwochnachmittag auf und boten eine Dachreparatur zum Preis von 850 Euro an. Noch bevor sich der Lauinger entscheiden konnte, begannen die Unbekannten mit dem Dachabbau. Das berichtet die Polizei. Nach Beendigung der Arbeiten am Vormittag des darauffolgenden Tages forderten sie von dem Mann 15.000 Euro, ansonsten würde sie das Dach herunterreißen. Davon eingeschüchtert bezahlte der Lauinger den geforderten Geldbetrag.

Laut Angaben des Mannes waren die drei Betrüger mit einem weißen Kastenwagen mit Schweizer Kennzeichen unterwegs. Seinen weiteren Angaben nach hatten sie südländisches Aussehen. Die Polizeiinspektion Dillingen hat Ermittlungen wegen Wucher und Betrug aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 09071/56-0. Die Polizei rät: Wer nach einem Handwerker sucht, sollte möglichst nach einem Fachbetrieb vor Ort schauen. Einigen Sie sich mit dem Dienstleister vor Beginn der Arbeiten auf einen verbindlichen Preis. Bezahlen Sie niemals sofort und verlangen Sie nach Abschluss der Arbeit eine Rechnung. Lassen Sie sich nicht bedrängen. Haben Sie im Nachhinein das Gefühl, betrogen worden zu sein, wenden Sie sich an die Polizei. Weitere Tipps vor Wucher und Betrug gibt es im Internet unter: www.polizei-beratung.de (AZ)