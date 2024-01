Lauingen

Das Albertus-Gymnasium in Lauingen gedenkt der Opfer des Holocaust

Plus Inmitten steigender antisemitischer Straftaten und Deportationsfantasien setzt das Gymnasium ein Zeichen des Gedenkens - auch an die Häftlinge in Lauingen.

Von Jonathan Mayer

Es ist ein Anlass, der wohl angesichts folgender Zahlen aktueller nicht sein könnte: 2249 antisemitische Straftaten zählt das Bundeskriminalamt seit dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober. Fast so viele wie sonst in einem Jahr. Jüdinnen und Juden wurden bedroht, beleidigt, angegriffen. In Deutschland. Nur wegen ihres Glaubens. Und so gewinnen die Worte der Schülerinnen und Schüler des Albertus-Gymnasiums, die an diesem Freitagvormittag über den Johannesfriedhof hallen, an Brisanz. Sie erinnern zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus auch an die Opfer von Auschwitz, Dachau und Lauingen. Doch was bedeuten diese Begriffe den Schülern von heute?

"Es ist wichtig, dass man sich daran erinnert, wie es früher war und wie schnell es gehen kann", findet Jonas Kling. Er ist 17 Jahre alt, besucht die 12. Klasse und übernimmt bei der kleinen Andacht die Moderation. Im Gespräch mit unserer Redaktion verweist er auf den Rechtsruck in Europa und speziell in Deutschland. Das mache ihm Sorgen. Und deshalb sei es wichtig, an die Verbrechen der Deutschen im Zweiten Weltkrieg zu erinnern.

