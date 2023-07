Das Beten als neuer Volkssport?

"Ja, let’s pray!": Die Lauinger Pfarrerin Andrea Elisabeth Diederich macht in ihrem christlichen Wort einen Vorschlag.

Liebe Leser und Leserinnen,

manchmal habe ich den Eindruck wir haben in der Gesellschaft einen neuen Volkssport: bashing. Es wird geschimpft, beschimpft, schlechtgemacht, diffamiert. Bei dem nur kleinsten Fehltritt oder wenn die Aussage des anderen nicht passt, geht es los und mancher steht in einem shitstorm, wo man nur staunen kann.

Wundert sich da noch irgendeiner, warum nur noch wenige Menschen bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, ein Steuer in die Hand zunehmen oder etwas Neues zu bewegen? Der Preis ist unter Umständen sehr hoch! Dabei ginge es doch auch anders: auf Augenhöhe bleiben. Und damit meine ich, den anderen Mensch sein lassen, ihn als Mensch wertschätzen und mit unter die Verantwortung treten, die der andere trägt.

In der Evangelischen Kirche gibt es das "allgemeine Priestertum"

Wir in der Evangelischen Kirche haben das sogenannte „allgemeine Priestertum“. Gemeinsam tragen wir die Verantwortung für unsere Kirche. Und wenn eine oder einer eine Aufgabe übernommen hat, dann ist es an den anderen, denjenigen oder diejenige zu unterstützen und für ihn zu beten.

Warum nicht für die Verantwortungsträger beten?

Wie wäre unsere Gesellschaft, wenn wir den Volkssport hätten, für unsere Verantwortungsträger zu beten? Gott zu bitten, ihnen die Weisheit und die Kraft zu geben, das Amt gut auszufüllen? Vielleicht wäre es ja eine gute Idee, wenn ich mal wieder schimpfen und lästern will, lieber zu beten und so eben demjenigen nicht den Wind aus den Segeln zu nehmen, sondern für einen guten Wind zu sorgen? Und der Wind, der wirklich was bewegen kann, - Insider des christlichen Glaubens wissen es -, ist der Heilige Geist (hebräisch: Wind, Hauch). Sicher kämen wir alle zusammen weiter voran.

