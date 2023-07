Das City-Fest kehrt nach Lauingen zurück

Die Laudonia verspricht ein buntes Programm. Was sich im Vergleich zum vergangenen Jahr ändern soll.

Im vergangenen Jahr feierte das Lauinger City-Fest großes Comeback. Nach zehn Jahren waren wieder tausende Gäste auf dem Marktplatz und genossen Sonne, Musik und gute Stimmung. Für die Laudonia war das Wochenende ein voller Erfolg. Kein Wunder also, dass man dieses Jahr noch einmal nachlegt. Am nächsten Wochenende, 14. bis 16. Juli, ist es so weit. Laudonia-Präsident Fabian Löhrer nennt die Details - und was man im Vergleich zum Vorjahr anders machen will.

"Wir bieten an allen Tagen für alle Besucher etwas", verspricht Löhrer. Im Kern ähnelt das diesjährige Programm dem von vergangenem Jahr, wenn auch mit einigen Änderungen. Am Freitag, 14. Juli, geht es ab 18 Uhr los. Dann tritt der Bürgerwehr Spielmannszug auf, gefolgt von Bieranstich und den Sudhausmusikanten. Ab 20.30 Uhr legt DJ Achim auf der Bühne am Marktplatz auf, ab 22 Uhr heizt dann Susal, die Partyhexe, ein. Sie hatte im vergangenen Jahr schon für ordentlich Stimmung gesorgt. Offizielles Ende ist für 1 Uhr geplant.

Das Programm des City-Fests in Lauingen steht für 2023 schon fest

Anders als im vergangenen Jahr geht es am Samstag nicht bereits nachmittags los, sondern erst gegen 17 Uhr. Das ist laut Löhrer eine Lehre, die man in der Rückschau gezogen hat. Damals sei es am Samstag zu warm gewesen, weshalb sich viele Gäste erst abends auf den Marktplatz getraut hätten. Dafür geht es heuer an den Abenden aber auch eine Stunde länger. Und noch eine Konsequenz aus dem vergangenen Jahr: Die Laudonia will diesmal mit großen Sonnensegeln noch mehr Schattenplätze schaffen.

Am Samstag läutet um 17 Uhr dann der Musikverein Frauenriedhausen den zweiten Teil des City-Festes ein. Ab 20 Uhr tritt die Band Waidmann auf, ab 21 Uhr dann Wanted. Letztere ist auch Löhrers ganz persönliches Highlight. Die Band trat bereits im vergangenen Jahr auf. "Die fanden wirklich alle brutal gut", sagt der Laudonia-Präsident. Deshalb sei die Vorfreude in diesem Jahr besonders groß.

Am Sonntag geht es auf dem Marktplatz zünftig zu. Ab 12 Uhr gibt es einen Mittagstisch mit Schweinebraten, Spätzle und Soße. "Ein typischer Mittagstisch am Sonntag nach der Kirche", beschreibt es Löhrer. Das Lauinger Urgestein Max Manßhardt tritt mittags und später um 18 Uhr sogar ein zweites Mal auf. Um 14 Uhr gibt es speziell für die kleineren Gäste eine Zaubershow von Tobi van Deisner, der danach noch die ein oder anderen Tricks mit Luftballons vorführt. Ab 16 Uhr spielt dann die Fanfare Brass Band auf, ab 19 Uhr die Band Primetime.

Organisatorisch soll beim City-Fest 2023 manches anders laufen

Löhrer sagt, man wolle dieses Jahr mehr für Kinder bieten. Neben Bungee-Trampolinen bieten deshalb die Zaubershow und am Samstag und Sonntag auch das Kinderschminken bunte Abwechslung für die kleinsten Besucherinnen und Besucher. Und auch organisatorisch gibt es ein paar Änderungen. So soll es heuer bei der Essensausgabe und den Kassen schneller zugehen. Deshalb gibt es schnellere Systeme und mehr Kassen. Auch kulinarisch tut sich etwas: Foodtrucks, die nicht gut angenommen wurden, werden mit anderen ersetzt - neben den Klassikern wie Burger, Grill und Pizza gibt es einen Stand mit thailändischen Gerichten und vegetarisches Angebot. "Da muss man sich ein bisschen am Vorjahr orientieren. Was lief gut, was nicht so gut?", erklärt Löhrer das Vorgehen.

Fest steht schon jetzt: Auf dem Marktplatz wird an diesem Wochenende einiges los sein. Die Laudonia bietet Sitzplätze für 1000 Besucherinnen und Besucher und noch einige mehr passen auf den Marktplatz. Löhrer hofft auf ähnlich gute Resonanz wie im vergangenen Jahr. Das City-Fest reiht sich ein in eine Menge anderer Lauinger Veranstaltungen: Vom Herzplatzfest am vergangenen Wochenende über die Musiknacht am kommenden Samstag und das Sommerfest des Spassclubs Ende des Monats. Angst, dass das selbst den Feierlaunigsten zu viel werden könnte, hat Löhrer nicht. Vielleicht hätten sich die Veranstalter untereinander besser absprechen können, findet er. Generell hätten aber alle ihren festen Takt, den sie auch einhalten wollten. Und jeder spreche ein Stück weit auch eine andere Klientel an.