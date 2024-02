Das "France-Mobil" zu Gast am Albertus-Gymnasium

Einen "etwas cooleren" Französisch-Unterricht durften die Schülerinnen und Schüler des Albertus-Gymnasiums in Lauingen erleben. Zu Besuch war eine französische Lektorin.

Mehrere Einladungen ergingen ans Institut Français, bis sich das Albertus-Gymnasium Lauingen über einen Besuch des "France-Mobil" freuen durfte. Das "France-Mobil" ist eine Initiative des Instituts, das Schülern und Schülerinnen vermitteln möchte, dass man eine Fremdsprache mit jeder Menge Spaß erlernen kann. Und so machte sich die Lektorin Johane Siro vergangene Woche mit großem Engagement daran, den Schülerinnen und Schülern des Albertus-Gymnasiums ihre Muttersprache Französisch spielerisch näherzubringen.

Die Mädchen und Jungen aus der 6., 7., 8. und 9. Klasse stellten bildunterstützte Vergleiche zwischen Deutschland und Frankreich an, würfelten um Fragen und Verbformen, spielten ein deutsch-französisches Memory und hatten ganz offensichtlich viel Freude an dem etwas „cooleren“ Unterricht der jungen Lektorin.

Das Albertus-Gymnasium hofft auf einen erneuten Besuch des "France-Mobils"

Geschickt band Johane Siro alle Jugendlichen in ihre spielerischen Sprachvermittlungsaktivitäten ein und jeglicher Leistungsdruck war einen Vormittag lang gänzlich aus dem Klassenzimmer verbannt. In diesem Zusammenhang ermunterte sie die jungen Deutschen auch dazu, an den vielfältigen Austauschprogrammen des deutsch-französischen Jugendwerks teilzunehmen und auf diese Weise einzutauchen in die Kultur unserer französischen Nachbarn.

Das "France-Mobil" ist eine wunderbare Animation für Schulklassen, die Französisch lernen und das Albertus-Gymnasium hofft, noch oft in den Genuss eines Besuchs zu kommen. (AZ)