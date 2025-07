Das gibt es alles in Lauingen

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Was, das gibt’s in Lauingen?“ lud der Kulturmarkt Lauingen zu einem besonderen Besuch ins Bildungszentrum der Bayerischen Verwaltungsschule (BVS) ein. Rund 50 interessierte Gäste folgten der Einladung und wurden vom Leiter des Bildungszentrums, Georg Kränzle, herzlich empfangen. Mit hoher Fachkompetenz und spürbarer Begeisterung präsentierte Georg Kränzle das vielfältige Lehr- und Freizeitangebot der BVS sowie die modernen Erweiterungen der Unterbringungsmöglichkeiten.

Die BVS in Lauingen steht seit jeher für praxisnahe Bildung und zukunftsorientierte Entwicklung – ein Anspruch, der bereits vor über 100 Jahren mit der Gründung der BVS seinen Anfang nahm. Am Standort Lauingen wurde im Jahr 1998 das Bildungszentrum mit dem Schwerpunkt Umweltschutz gegründet. Dort werden seit über 25 Jahren Aus- und Weiterbildungen im Bereich Umwelttechnik sowie mehrtägige Veranstaltungen für Verwaltungsberufe angeboten. Im Auftrag des Landkreises betreibt die BVS außerdem das Schülerheim, in dem Minderjährige durch pädagogisches Fachpersonal betreut werden.

Ulrike Egger und Georg Kränzle bei der Besichtigung. Foto: Georg Eberhardt

Von Beginn an wurde bei der Planung der Einrichtung großer Wert auf Nachhaltigkeit, Qualität und Flexibilität gelegt. Die Infrastruktur erlaubt eine stetige Erweiterung – sowohl im Bildungsbereich als auch bei der Unterbringung der Teilnehmenden. Bereits beim Bau im Jahr 1998 wurden innovative Konzepte zur Energierückgewinnung und modernen Leittechnik integriert, die bis heute Maßstäbe setzen.

Nach einem informativen und eindrucksvollen Rundgang bedankte sich die Vorsitzende des Kulturmarktes Lauingen, Ulrike Egger, herzlich bei Georg Kränzle und seiner Stellvertreterin Marion Höfer. Bei Kaffee und Kuchen klang der Nachmittag in angenehmer Atmosphäre aus – mit Raum für persönliche Gespräche und weiterführende Fragen.

