Das hat der Faschingslandkreis Dillingen alles zu bieten

Jedes Jahr ist es ein Höhepunkt, so auch heuer: das große Landkreistreffen der Faschingsvereine. Ursprünglich war es dafür gedacht, dass die Gesellschaften sich untereinander zumindest einmal in der Saison gegenseitig sehen können. Mittlerweile ist es aber vor allem eines geworden: ein Besuchermagnet. Am Freitag war die Laudonia Gastgeber, die Lauinger Stadthalle war bis weit nach Mitternacht mit begeisterten Aktiven und Zuschauern gefüllt - es konnten sogar nicht mal alle Gäste zuschauen, die wollten. Denn: Die Obergrenze an Besucher in der Stadthalle war schnell erreicht.

Spektakuläre Hebungen bei der Laudonia

Eröffnet wurde das Landkreistreffen von Lauingens Präsident Fabian Löhrer. Nach dem Einmarsch aller Gesellschaften folgte der Auftritt der Prinzengarde der kleinen Laudonia sowie der Gruppe der "Teens4Motion". Ein gelungener Auftakt, das Publikum war begeistert. Die Prinzenpaare aller Gesellschaften tanzten dann einen gemeinsamen Walzer, perfekte Gelegenheit für das Publikum die schön verzierten und geschmückten Kleider der Regenten genauestens zu begutachten. Nacheinander tanzten alle Gesellschaften des Kreises, sie zeigten mitreisende Gardemärsche und großartige Showtanzeinlagen. So erinnerten die Glinken aus Gundelfingen etwa an die 20-er-Jahre, die Hallo Wach tanzte eine ganze Fernseh Live-Sendung im Sinne der bekannten Hitparade auf der Bühne, die Schlossfinken entführten zurück in das Jahr 2012 mit dem Thema „Die Prophezeiung der Maya" und der Bachtalia-Showtanz unterhielt das Publikum mit ihrer Zirkus-Show.

Der Dillinger Landrat ist stolz

Die Showtanz-Gruppe der Laudonia beeindruckte mit ausgeklügelter Choreografie und spektakulären Hebungen. Unter dem Thema „Dance Fit – altbewährt oder neu interpretiert“ bleibt in Erinnerung, dass man sich nicht zwischen schwarz und weiß oder alt und neu entscheiden muss, sondern vielleicht auch gut damit beraten ist, beides in Betracht zu ziehen. Den Abend beendete die Faschingsgesellschaft Epponia, anschließend gab es das große Finale mit allen Vereinen auf der Bühne.

Auch Landtagsabgeordneter Manuel Knoll und Landrat Markus Müller waren vor Ort. Der Landrat lobte das Engagement der Vereine: „Was hier auf die Beine gestellt wird, ist richtig stark. Das ist noch untertrieben, es ist der Wahnsinn. Da bin ich als Landrat sehr stolz darauf“. Nach dem letzten Programmpunkt endete die Veranstaltung noch lange nicht, die Laudonia lud zur großen Aftershow-Party ein. Bis in die frühen Morgenstunden wurde noch getanzt und gelacht. (AZ)

