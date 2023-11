Das Haushaltsjahr 2023 entwickelt sich positiv für Lauingen

Zwei Millionen Euro mehr Gewerbesteuern und weniger Personalkosten stärken die Finanzen. Dennoch warten Herausforderungen, etwa die Sanierung des neuen Kindergartens.

Mehr Einnahmen bei der Gewerbesteuer und weniger Ausgaben bei Personalkosten und Sachaufwand stärken die Finanzkraft der Stadt Lauingen im dritten Quartal 2023. Diese positive Entwicklung sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die kommenden Jahre für die Stadt herausfordernd sein werden, betonte Bürgermeisterin Katja Müller ( CSU) bei der Vorlage der finanzwirtschaftlichen Zahlen am Dienstagabend im Rathaus.

Die Mehreinnahmen von rund zwei Millionen Euro Gewerbesteuer stärken derzeit die Einnahmenseite. Denn im Verwaltungshaushalt waren ursprünglich nur acht Millionen Euro angesetzt. Das voraussichtliche Rechnungsergebnis wird jedoch bei zehn Millionen Euro liegen. Aufgrund der Systematik des Finanzausgleichs werden aber gerade dadurch in den nächsten Jahren wesentlich weniger Zuwendungen vom Land Bayern in Lauingen ankommen. Im laufenden Jahr 2023 liegen die Schlüsselzuweisungen des Landes bei rund zwei Millionen und die sonstigen allgemeinen Zuweisungen bei 927.000 Euro. Sollten in 2024 und 2025 die Gewerbesteuern einbrechen, würden sich die Probleme verstärken, warnte Kämmerer Andreas Schmid.

Vor allem die geplanten Großinvestitionen in Millionenhöhe wie der Neubau des Feuerwehrhauses sowie die Sanierung respektive Weiterentwicklung der Schulen werden den finanziellen Spielraum der Stadt „über Jahre hinweg wesentlich einschränken“, so Katja Müller. Auch wenn die „zwei fetten Jahre“ (Schmid) vorbei seien, lobten die Vertreter aller Fraktionen die „sehr positiven Kennzahlen“ (Markus Stuhler, SPD), der auch aufgrund der guten Rücklagen „Licht am Ende des Tunnels“ sah. „Alles hängt an der Gewerbesteuer“, gab Markus Hoffmann (CSU) zu bedenken. Er hofft, dass „die nicht runterrasselt“.

So steht es um aktuelle Bauprojekte in der Stadt Lauingen

Für Baumaßnahmen wurden im Jahr 2023 rund 5,2 Millionen Euro bereitgestellt, von denen erst zwei Millionen bisher ausgegeben wurden. Allerdings werden die Mittel durch die später startenden Baumaßnahmen bis Jahresende überwiegend abfließen. Mit dem Baubeginn des neuen Stadiongebäudes ist jedoch erst bis Mitte/Ende nächsten Jahres zu rechnen. Beim Kindergarten Kurlandstraße sei man beim abschließenden Gutachten zur Schadensfeststellung. Dann soll eine Sanierungsplanung folgen. "Wir hoffen, dass wir nächstes Jahr mit der Sanierung des Gebäudes beginnen können", sagte Katja Müller. Die Neuordnung des Wittelsbacher Platzes werde verschoben, während die Fahrrad-Abstellanlagen am Bahnhof „kurz vor der Fertigstellung“ seien. Den Auftrag für Tiefbauarbeiten an die Firma Karle-Bau Dillingen hatte Müller „zur Wahrung der Zuschlagsfrist gemäß Vergaberecht“ in dringlicher Anordnung getroffen. Die Bürgermeisterin informierte über den in nicht-öffentlicher Sitzung gefassten Beschluss.

Die Ausgaben für Personal reduzieren sich aufgrund unbesetzter Stellen voraussichtlich um 344.000 Euro. Beim Grunderwerb sind Mehrausgaben von 820.000 Euro zu verzeichnen, die auf entsprechenden Stadtratsbeschlüssen basieren. Mehrausgaben in Höhe von voraussichtlich 108.000 Euro werden bei den Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts entstehen. Dabei handelt es sich um die nicht im Haushaltsplan eingeplanten Abrechnungen der Verkehrsüberwachung Schwaben Mitte.

Als „erfreulich“ wertete die Bürgermeisterin, dass die geplante Rücklagenentnahme von fast 1,5 Millionen Euro um 908.000 auf 568.000 Euro reduziert werden könne. Grund dafür sei vor allem die sich abzeichnende positive Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt. Der Stand der allgemeinen Rücklage werde nach derzeitiger Prognose zum Jahresende rund vier Millionen Euro betragen.