Das ist die Polizei-Bilanz vom Lauinger Faschingsumzug

Hausfriedensbruch und beleidigte Polizisten: Beim Faschingsumzug in Lauingen handeln sich zwei Besucher Anzeigen ein. Die Bilanz.

Die Polizei berichtet am Montag von zwei Vorfällen beim Faschingsumzug in Lauingen. Gegen 18.30 Uhr wurde seitens des Sicherheitsdienstes in der Lauinger Stadthalle gegen einen 17-jährigen Besucher ein Hausverbot ausgesprochen und er wurde der Veranstaltung verwiesen. Kurze Zeit später wurde der Jugendliche erneut auf der Veranstaltung festgestellt. Der Veranstalter erstatte daraufhin Anzeige. Eine hinzugezogene Polizeistreife stellte bei dem Jugendlichen einen Atemalkoholwert von 0,9 Promille fest und übergab ihn seinen Eltern. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruchs eingeleitet.

33-Jähriger zeigt der Polizei beim Umzug in Lauingen den Mittelfinger

Um 19.20 Uhr befanden sich zwei Polizeibeamte der Augsburger Einsatzhundertschaft an der Stadthalle. Ein 33-Jähriger zeigte den beiden Beamten hierbei im Vorbeigehen den ausgestreckten Mittelfinger. Die Einsatzkräfte wiesen ihn auf sein Fehlverhalten hin und erteilten ihm einen Platzverweis. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Beleidigung. Das berichtet die Polizei. (AZ)