Das Kinderhaus am Bahnhof in Lauingen hat jetzt einen Förderverein

Einen Verein zu gründen, das ist Aufwand. Hannah Treiber, Nathalie Sandner-Reiger und ihre Mitstreiter können davon ein Lied singen. Sie haben den wohl jüngsten Verein in Lauingen ins Leben gerufen: den Förderverein für das Kinderhaus am Bahnhof. Sandner-Reiger, frisch gewählte zweite Vorsitzende, sagt: „Das ist ein ziemlicher Prozess, den man da startet.“ Doch die Gründung ist geglückt und könnte Vorbildfunktion für andere Einrichtungen haben.

Der frisch gegründete Förderverein ist der erste seiner Art in Lauingen. Kein anderes städtisches Kinderhaus hat einen Förderverein. Das Ziel der Mitglieder: die Arbeit des Kindergartens tatkräftig unterstützen und Möglichkeiten schaffen, die über die reguläre Finanzierung hinausgehen. Laut Sandner-Reiger gibt es immer wieder Dinge, die sich die Einrichtung wünsche, die aber keinen Platz im städtischen Haushalt finden. Die zweite Vorsitzende nennt etwa ein Klettergerüst im Garten: Das sollte eine gewisse Größe haben, immerhin gibt es viele Kinder im Kinderhaus. Also sammelte man Spenden, um das Spielgerät zu bezuschussen. Auch eine neue Wasserspielanlage wird so finanziert. Oder, im kommenden Frühjahr, ein Trommelprojekt von Künstlerinnen und Künstlern.

30 Mitglieder hat der neue Verein bereits

Die Spenden, die der Verein sammelt, schaffen so auch einen sozialen Ausgleich. Nicht alle Familien könnten sich die Teilnahme am Trommelkurs leisten, durch die Spenden könne man die Hürden geringer halten. „Uns verbindet die Freude daran, den Kindern eine unvergessliche Kindergartenzeit zu schenken. Gemeinsam möchten wir ein lebendiges Miteinander von Eltern, Team und der ganzen Gemeinde fördern“, so beschreibt es die Vorsitzende Hannah Treiber.

Die Kindergartenzeit sei prägend, nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Eltern, sagt Sandner-Reiger. Viele blieben dem Kinderhaus auch noch verbunden, wenn die eigenen Kinder schon in die Schule gingen. Im Förderverein könnten sie sich weiter einbringen. Aber auch jeder andere, Eltern wie Unternehmen, seien im Verein gern gesehen. Rund 30 Mitglieder gebe es bereits. Die zweite Vorsitzende meint: „Jede Unterstützung zählt.“

Anfang September fand die erste offizielle Mitgliederversammlung statt. Der Vorstand des Vereins war bereits im Vorfeld gewählt worden und wurde an diesem Abend den Mitgliedern offiziell vorgestellt: Neben erster Vorsitzender Hannah Treiber und zweiter Vorsitzender Nathalie Sandner-Reiger sind da Schatzmeisterin Martina Sandner und Schriftführerin Nadine Demharter. Gemeinsam wollen sie das Kinderhaus künftig tatkräftig unterstützen.