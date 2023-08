Das neu gestaltete Donauufer in Lauingen wurde ausgezeichnet

Das Donauufer wurde nun als "Wohlfühlplatz" ausgezeichnet. Wer hinter der Anerkennung steckt und was sich dort verändert hat.

Ende Mai eröffnete nach zweijähriger Bauzeit das neu geschaffene Lauinger Donauufer zwischen Donaubrücke und Luitpoldhain. Für die Gestaltung der Anlage gab es bereits während der Bauphase als Auszeichnung eine Anerkennung im Rahmen des Wettbewerbs „Wohlfühlplätze – Fußgänger*innenfreundliche Stadt- und Dorfplätze“. Die dazugehörige Urkunde erhielt die Stadt Lauingen heuer. Die interdisziplinäre, unabhängige Fachjury setzte sich aus Vertretern der drei Verbände FUSS, SRL – Vereinigung für Stadt-, Regional- und Landesplanung und dem Verkehrsclub Deutschland (VCD), Landesverband Bayern, zusammen. „Bewertet wurden die fußgängerfreundliche Gestaltung und die Funktionalität von neuen Plätzen im öffentlichen Raum“, so Lauingens Bürgermeisterin Katja Müller in einer Pressemitteilung. Und auch die Aufenthaltsqualität musste passen.

14 Bäume und 3000 Stauden wurden am Donauufer in Lauingen gepflanzt

Im ehemaligen Kleinle-Garten wurde ein erholsames Refugium geschaffen. Foto: Heike Siebert, Stadt Lauingen

Lauingen punktete durch das Gesamtkonzept: Herzstück der Anlage sind zwei Donauterrassen, verbunden durch eine Treppe, auf der kaskadenförmig das Wasser nach unten in sich öffnende Bachläufe und weiter in die Donau fließt. Die barrierearme und schwellenfreie Anlage zeigt sich laut Pressemitteilung in organisch anmutenden Formen und führt Fluss, Land und Stadt zusammen. Die fußläufige Anbindung an die Altstadt erfolgt über das sogenannte „Oderloch“ vom Uferweg ins Obere Brunnental. Bewohner und Bewohnerinnen der benachbarten Hospitalstiftung können mit Rollatoren oder Rollstühlen die Donauterrassen passieren, ebenso wie Eltern mit Kinderwägen. Ein Teil des Weges wurde gepflastert, ganz unter dem Stichwort barrierearm.

Aus dem von der Stadt Lauingen erworbenen ehemaligen Kleinle-Garten wurde ein frei begehbarer Bürgergarten mit altem Obstbaumbestand, das Donauufer wurde mit Wildblumen begrünt. Am Donauufer wurden 14 neue Bäume, 3000 Stauden, 53 Sträucher und 11.000 Blumenzwiebeln gepflanzt. Sitzgelegenheiten gibt es an den Donauterrassen und im ehemaligen Kleinlegarten, eine Pergola spendet Schatten. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme beliefen sich auf 1,6 Millionen Euro, als staatliche Zuwendungen flossen 1,2 Millionen Euro aus dem Bund-Länder-Städteförderungsprogramm II – Soziale Stadt mit zusätzlichen Mitteln aus dem Struktur- und Härtefonds. Der Lauinger Investitionsanteil lag bei etwas über 400.000 Euro. (AZ)