Lauingen

07:00 Uhr

Das will die Lauinger Wirtschaftsinitiative anpacken

Der Besucherandrang bei der Lauinger Messe war in diesem Jahr vor allem am Sonntag wieder groß.

Plus Vorsitzender Alois Jäger informiert über die Ausrichtung des Vereins. So kommt der neue Einkaufsgutschein in Lauingen an.

Der Erfolg liegt erst wenige Tage zurück. Etwa 10.000 Besucher und Besucherinnen sind am dritten April-wochenende zur Lauinger Messe gekommen, die von der Lauinger Wirtschaftsinitiative (LWI) ausgerichtet wird. Vorsitzender Alois Jäger informierte jetzt im Lauinger Stadtrat über die Ausrichtung des Vereins.

Zum Hintergrund: Die Lauinger Wirtschaftsvereinigung hat sich im vergangenen Jahr aufgelöst, deren Rechtsnachfolger sei die Stadt Lauingen. "Und wir haben jetzt die Aufgabe die Lauinger Wirtschaft zu vertreten", sagt LWI-Vorsitzender Jäger gegenüber unserer Redaktion. Nach der Auflösung der WV habe die Lauinger Wirtschaftsinitiative nicht automatisch mehr Mitglieder bekommen, stellte Jäger in der Ratssitzung fest.

