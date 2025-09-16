Das Wochenende bietet in Lauingen ein großes Programm

Am Samstag, 20. September, ist in Lauingen einiges los: Neben dem Oldtimer-Treffen am Wasserturm stehen einige weitere Aktionen an. Los geht es vormittags mit dem Infostand der Fairtrade-Stadt Lauingen, der von 9 bis 12 Uhr zur „Fairen Woche 2025“ auf dem Marktplatz zu finden ist. Seit Herbst 2024 ist Lauingen Fairtrade-Town, am Stand auf dem Wochenmarkt informiert die Steuerungsgruppe unter Leitung von Ursula Kigele. Dazu gibt es kostenlosen Kaffee, Tee und Kuchen aus fair gehandelten Zutaten. Margrid Esselbach stellt Produkte aus dem Weltladen vor, die auch zum Verkauf stehen. Ebenso werden die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen präsentiert.

Das zweite Lauinger Sternradeln startet um 14 Uhr auf dem Marktplatz für und mit Senioren. Auch jüngere Teilnehmende (keine Kinder) sind willkommen. Organisiert und geführt wird das Sternradeln von Vitus Kleinle, Stadtratsmitglied im Arbeitskreis „Runder Tisch Radverkehr“. Die 20-Kilometer-Tour führt auf flacher Strecke von Lauingen aus entlang der Donau durch die Heide mit Vorstellung der heimatlichen Fauna und Flora sowie Geschichtlichem zu den verschiedenen Flurregionen.

Rund um den Auwaldsee ist einiges geboten

Dann verlagern sich die Aktivitäten vom Marktplatz an den Auwaldsee. Von 14 bis 18 Uhr lädt der Kinder- und Jugendflohmarkt zum Verkaufen, Kaufen, Stöbern und Tauschen ein. Die Kinder und Jugendlichen bringen ihre Decken oder Tische mit und starten um 14 Uhr mit dem Aufbau. Zu finden ist der Flohmarkt neben dem Vesperhäusle, der Zugang findet – aufgrund des Staffelrennens – nur über den Parkplatz Auwaldstadion statt. Organisiert und betreut wird der Markt vom Quartiersbüro der Sozialen Stadt. Das Motto: von Kindern und Jugendlichen für Kinder und Jugendliche, mit Angeboten wie Spielzeug, Bücher, Comics und Bekleidung. Anmeldungen (ohne Standgebühr) sind ohne Anmeldefrist online unter info@soziale-stadt-lauingen.de möglich.

Premiere feiert das Staffelrennen rund um den Auwaldsee. In Zweier-, Dreier- und Viererteams geht es für jede Mannschaft viermal um den Auwaldsee. Kinder starten um 15 Uhr, wichtig ist der Nachweis einer erfolgreich abgelegten Fahrradprüfung der Grundschule bei der Anmeldung, Check-in ist um 14.30 Uhr. Erwachsene ab 16 Jahren starten um 16 Uhr, Check-in ist um 15.30 Uhr. Der Auwaldsee und sämtliche Zuwege sind während des Staffelrennens von 14.30 bis 17 Uhr gesperrt. Eine Teilsperrung gilt für den Parkplatz am Wasserwachthaus. Gegen 17 Uhr findet die Siegerehrung statt. Bei Schlechtwetter entfällt das Staffelrennen. Parallel startet um 17 Uhr die Siegerehrung der diesjährigen Aktion Stadtradeln/Schulradeln. Insgesamt radelten 17 Teams mit 256 aktiv Radelnden starke 61.324 Kilometer. Gäste und Interessierte sind willkommen.

Auf dem Marktplatz findet ein Konzert statt

Sternradeln, Staffelradeln und Stadt-/Schulradeln sind Aktionen des Radelsommers 2025. Ziel ist die endgültige Aufnahme in die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen in Bayern (AGFK Bayern). Bis 2026 ist Zeit, um Verbesserungen fürs Radeln in Lauingen umzusetzen. Zentrales Thema ist ein neues Verkehrskonzept inklusive Radwegeführung für die vom Autoverkehr stark frequentierte Innenstadt.

Parallel dazu beschließt die Lauinger Wirtschaftsinitiative den Sommer mit einem eigenen Event. Die Musikgruppe Vibes wird am Samstag ab 19 Uhr auf dem Marktplatz die Besucherinnen und Besucher mit ihrem vielfältigen Programm unterhalten. Bei freiem Eintritt ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. Die Stadtkapelle wird Essen anbieten und Getränke Wörrle ist für den Getränkeausschank vor Ort. (mayjo/AZ)