Das Zelt für Flüchtlinge steht jetzt in Lauingen

Bisher war die Flüchtlingshalle in Wertingen aufgebaut. Laut Landrat soll damit die Schließung von Sporthallen vermieden werden. Erste Reaktionen und wie es weitergeht.

Seit einigen Tagen brodelt die Gerüchteküche, die Menschen in Lauingen haben Fragen. Es ist nicht zu übersehen, was in der Dillinger Straße passiert. Ein riesiges Zelt wird aufgebaut. Auf Social Media wird das teils heftig diskutiert. Von "Ich finde es nicht so prickelnd" bis "Hätte es da keinen anderen Platz gegeben?" ist alles dabei. Immer wieder ist auch zu lesen: "Warum wissen wir davon nichts?". Spätestens seit Samstag, am ersten Tag des großen Triathlons in der Donaustadt, ist es dann der breiten Bevölkerung aufgefallen - und auch Landrat Markus Müller wird vor Ort angesprochen. Noch am Abend bestätigt er in einer Pressemitteilung des Landratsamtes: "Bis auf Weiteres muss sich der Landkreis Dillingen auf weitere Zuweisungen von Flüchtlingen einstellen."

So werde nach Aussage des bayerischen Innenministers Joachim Herrmann im Verlauf einer erst kürzlich stattgefundenen Videokonferenz mit den Landkreisen und kreisfreien Städten der Zustrom an Geflüchteten weiter anhalten und sich eventuell sogar verstärken. Um Sporthallenschließungen - wie in der Vergangenheit bereits in Gundelfingen passiert - zu vermeiden, gebe es deshalb zum bisherigen Konzept des Betriebs einer betreuten "Flüchtlingshalle" für die Aufnahme von Flüchtlingen aus Sicht von Landrat Müller "keine sinnvolle Alternative". Oberstes Ziel sei es, Sporthallenschließungen zu vermeiden. Auf Nachfrage erklärt der Dillinger Landrat weiter: "Dass wir die Halle in Wertingen umsetzen müssen, war klar. Wir haben intern bei den Gemeinden nach geeigneten Plätzen nachgefragt. Es gab kaum Rückmeldungen." Nur eine aus Lauingen.

Die Halle "zur zeitweisen Unterbringung von Geflüchteten", wie es offiziell heißt, ist ein "Fliegender Bau" und darf deshalb aus baurechtlichen Gründen nur für einen begrenzten Zeitraum errichtet und betrieben werden. Der Betrieb in Lauingen ist ab Ende Juni vorgesehen. Ansonsten müsste das Landratsamt auf Sporthallen ausweichen, was der Landrat möglichst vermeiden will, was Markus Müller immer wieder betont.

Die Halle schaffe bei der Unterbringung der Flüchtlinge einen "gewissen Puffer", weil seit Anfang des Jahres die von der Regierung von Schwaben dem Landratsamt zugewiesenen Flüchtlinge in den bestehenden regulären dezentralen Unterkünften nicht mehr zeitnah untergebracht werden können. So steht es auch in der offiziellen Pressemitteilung des Landkreises. Deshalb sucht das Landratsamt weiterhin Flüchtlingsunterkünfte zur Anmietung. Aktuell könne der Bedarf durch die vorhandenen Angebote nicht gedeckt werden. Landrat Müller: "Wir tun uns wahnsinnig schwer. Wir stehen mit dem Rücken zur Wand."

120 Menschen haben Platz in der Halle

Die Halle in Lauingen weist dieselben Eckdaten wie die in Wertingen auf. Sie ist für bis zu 120 Personen konzipiert, die nach der Zuweisung vorübergehend dort verbleiben, bis nach Erledigung der ausländerrechtlichen und leistungsrechtlichen Formalitäten die Abverlegung in eine dezentrale Unterkunft möglich ist. Die Halle soll rund vier Monate am Standort Lauingen betrieben werden. Mit dem Aufbau der Halle in Lauingen soll der Einstieg in ein rollierendes System erfolgen, das heißt, die Flüchtlingshalle soll in Zukunft in weiteren Landkreiskommunen an geeigneten Standorten abwechselnd aufgebaut werden. Das Konzept eines rollierenden Systems wolle der Landrat bei der nächsten Bürgermeisterdienstbesprechung im Juli erörtern. "Nur mit einem Akt der Solidarität werden wir die Herausforderung schaffen", so der Landrat.

Dabei, und das ist dem Dillinger Landrat besonders wichtig, steht auch der Sicherheitsaspekt im Mittelpunkt. Er erklärt, dass - wie in Wertingen - die Halle betreut werde. Das Hallenmanagement werde durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Johanniter übernommen, ebenso würden die Personen durch einen Caterer versorgt, Security-Personal sei rund um die Uhr im Einsatz, heißt es in der Pressemitteilung. Müller: "Wir haben damit in Wertingen sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir haben kaum kritische Rückmeldungen erhalten."

Wo gibt es Flächen im Landkreis Dillingen?

Da dieses System jedoch vorsehe, dass die Geflüchteten nicht dauerhaft in der Halle verbleiben, müsse die Anschlussunterbringung weiter ausgebaut werden. Denn die vom Landratsamt bisher angemieteten Unterkünfte reichen nicht aus, um die im Laufe der kommenden Monate im Landkreis ankommenden Personen in einer regulären dezentralen Unterkunft unterzubringen. Deshalb bittet das Landratsamt die Landkreisbevölkerung, alle nur denkbaren Unterbringungsmöglichkeiten dem Landratsamt zu melden. Interessenten können ihre Angebote an die E-Mail-Adresse asyl-unterbringung@landratsamt.dillingen.de senden. Zudem können sich Bürgerinnen und Bürger bei Angeboten bezüglich Wohnraum auch gerne telefonisch unter 09071/514786 an das Team Asyl und Integration wenden.

Das sagt die Lauinger Bürgermeisterin

Übrigens: In der Mai-Ausgabe ihrer monatlichen Video-Reihe auf Facebook mit "Informationen direkt aus dem Rathaus" hat Lauingens Bürgermeisterin Katja Müller bereits am 2. Juni über die Flüchtlingshalle informiert. Sie erklärt dabei, dass ein privater Eigentümer seine Fläche "freundlicherweise" dem Landkreis zur Verfügung gestellt habe. Sie spricht aber auch von einer "dauerhaften Einrichtung", die an dieser Stelle "danach" betrieben werden müsse. In ihrem nächsten Video, so kündigt sie es an, wolle sie dann näher darauf eingehen.