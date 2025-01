Defekte Straßenlaterne löst Brand in Lauingen aus

Zu einem Brandfall ist es am Mittwochabend in Lauingen gekommen. Kurz nach 19 Uhr erhielt die Polizei die Mitteilung über einen brennenden Baum in der Herzog-Georg-Straße. Wie sich herausstellte, kam es an einer Straßenlaterne aufgrund eines technischen Defekts zu einer Funkenbildung.

Aufgrund des Funkenflugs kokelten einzelne Äste eines daneben stehenden Baums an. Die Feuerwehr Lauingen war mit 14 Einsatzkräften für die Löschmaßnahmen vor Ort. Es entstand lediglich geringer Sachschaden. Personen kamen nicht zu Schaden. (AZ)