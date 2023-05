Dem Rauschmiss folgt eine Schlägerei in Diskothek

Ein Gast wollte seinen Rauswurf aus einer Lauinger Diso nicht hinnehmen und schlug einem Security-Mitglied ins Gesicht.

In einer Lauinger Discothek in der Hanns-Martin-Schleyer kam es in der Nacht von Sonntag auf Montag zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 29-jährigen Gast und einem ebenfalls 29-jährigen Security-Mitarbeiter. Der Gast, welcher der Discothek verwiesen werden sollte, nahm dies als Anlass, dem Security-Mitarbeiter mit der Faust ins Gesicht zu schlagen. Bei einer anschließenden Rangelei wurde der Gast dann zu Boden gestoßen und erlitt hierbei ebenfalls leichte Verletzungen. Beide Parteien erwartet nun laut Polizei eine Anzeige wegen Körperverletzung. (AZ)