Der Einsatz für Lauingen war für Albert Lacher eine Herzensangelegenheit

Der frühere Zweite Bürgermeister Lauingens feiert am Sonntag seinen 90. Geburtstag. In seiner Kindheit hat er die Bombennacht und die Sprengung der Donaubrücke erlebt.

Albert Lacher hat seinen Sinn für Humor behalten. "Ich bin altersgemäß mit meinem Zustand zufrieden", sagt der Lauinger, der am Sonntag, 11. September, seinen 90. Geburtstag feiert. Wenn es um die Geschichte der Albertus-Magnus-Stadt geht, ist Lacher für unsere Redaktion immer ein guter Ansprechpartner. Denn der langjährige Zweite Bürgermeister hat viel erlebt, unter anderem auch die Lauinger Bombennacht am 12. Oktober 1941 oder den Einmarsch der Amerikaner in der Herzogstadt im April 1945. Damals sprengten die Nazis vorher noch die Donaubrücke.

Er war 25 Jahre lang Rektor der Grundschule in Haunsheim

Dass Lacher den 90. Geburtstag erleben würde, hing in jungen Jahren am seidenen Faden. Vor dem Staatsexamen verschleppte der Lauinger, der vor der Anstellung als Gymnasiallehrer für Englisch und Französisch stand, eine Grippe. "Mit 28 wäre ich beinahe gestorben", erinnert sich Lacher. Nach diesem Einschnitt wurde er 1962 zunächst Volksschullehrer in Haunsheim und Deisenhofen und schließlich ab 1970 für 25 Jahre Rektor der Grundschule in Haunsheim.

Lauingen und Lacher ist eine innige Verbindung, der Einsatz für die Stadt war für ihn eine Herzensangelegenheit. "Ich wollte für Lauingen immer etwas bewegen, es ist mir nicht immer gelungen", sagt der langjährige Kommunalpolitiker. Von 1972 bis 2008 engagierte sich Lacher im Lauinger Stadtrat, bis 1995 in der SPD und danach wegen eines Streits um die Errichtung einer Müllverbrennung bei den Freien Wählern. Er war Dritter und Zweiter Bürgermeister sowie SPD- und FW-Fraktionschef. Die Städtepartnerschaften lagen ihm ebenso am Herzen wie die Integration der Stadtteile Veitriedhausen, Frauenriedhausen und Faimingen. Und der Wald hat es dem leidenschaftlichen Jäger besonders angetan. Im Landkreis bekannt wurde Lacher durch seine Wahl in den Dillinger Kreistag und Mitglied des Krankenhausausschusses. Seit 1962 ist Lacher Jagdpächter. "Allerdings habe ich keinen Hund mehr", teilt der 90-Jährige mit. Mehr als 20 Jahre führte er zudem als Vorsitzender den Bund der Ruhestandsbeamten, Rentner und Hinterbliebenen in Lauingen.

Zur Entwicklung seiner Heimatstadt Lauingen sagt der langjährige Kommunalpolitiker nichts. Nur ein verschmitztes "Ja, mei" ist zu hören. Er habe nur wenig Kontakt zum Rathaus. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat den früheren Lehrer fassungslos gemacht. "Ich habe mir niemals vorstellen können, dass Putin ein Land in Europa angreift", sagt der heute 90-Jährige.

Mit Ehefrau Frieda ist der Jubilar bereits mehr als 60 Jahre verheiratet

Mit seiner Ehefrau Frieda ist Albert Lacher bereits mehr als 60 Jahre verheiratet. Gefeiert wird am Sonntag in Ottobrunn mit den Kindern Stefan und Barbara sowie deren Angehörigen. Lacher freut sich über vier Enkel und das Leben an sich. "Ich war immer ein zufriedener Mensch", betont Lacher. Für die Zukunft wünsche er sich "noch ein paar Jährchen in relativer Gesundheit". Er sei zwar "kein Kirchgänger, der alles schluckt", aber doch gläubig. Lacher sagt: "Wenn ich als Jäger hinaus in die Natur gehe, dann weiß ich, dass es da irgendetwas noch geben muss."

