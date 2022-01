Lauingen

vor 16 Min.

Der Fasching fällt aus: In Lauingen findet der Hofball trotzdem statt - nur anders

So wie in den vergangenen Jahren (im Bild 2019) wird der Hofball der Lauinger Faschingsgesellschaft Laudonia diesmal nicht ablaufen. Trotzdem wird es eine Veranstaltung geben – nur eben digital.

Plus Große Veranstaltungen sind wegen Corona derzeit nicht möglich. Was sich die Laudonia stattdessen für den Hofball überlegt hat.

Von Jonathan Mayer

Buntes Konfetti, auffällige Kostüme, akribisch geübte Tanzformationen. Eigentlich sollte in diesen Tagen die Hochzeit des Faschings im Landkreis Dillingen beginnen. Traditionell locken im Januar die ersten Vorboten hunderte Besucherinnen und Besucher an – die Hofbälle. Doch wieder einmal macht Corona den Faschingsgesellschaften im Kreis einen Strich durch die Rechnung. Wie viele andere auch hat die Laudonia in Lauingen ihre Saison schon vor einigen Wochen abgesagt. Aber Moment! Ein Jahr ganz ohne Fasching? Das kann man in Lauingen nicht auf sich sitzen lassen. Die Laudonen haben sich deshalb etwas einfallen lassen. Am Samstag findet der Hofball trotz aller Widrigkeiten statt – nur eben digital statt in der Stadthalle. Wir haben Fabian Löhrer, Vorstandsmitglied Event, gefragt, wie das abläuft.

