Der größte Verein im Landkreis Dillingen hat ein neues Dach über dem Kopf

Plus Die Dachplatten waren morsch, es regnete rein. Jahrelang machte das Dach der TV-Halle in Lauingen Probleme. Doch jetzt ist die Halle moderner als viele Wohnhäuser.

Das Lauinger Paradies besetzten im vergangenen Jahr zigtausende Dachplatten. Joachim Veh grinst, wenn er davon erzählt. Mit einem Zaun schirmte die Baufirma das wertvolle Gut ab. 10.000 bis 12.000 Platten seien es gewesen, die auf der Grünfläche hinter der TV-Halle auf ihren Einsatz warteten, sagt das Vorstandsmitglied des TV Lauingen. Inzwischen sind alle Platten da, wo sie hingehören, nämlich auf dem Dach. Und der TVL ist stolz, endlich einen Teil der Halle saniert zu haben. Doch die nächste Aufgabe steht schon bevor.