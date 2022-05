Der Landgasthof Schlösslekeller öffnet wieder - mit neuer Betreiberin

Plus Kristin Stegner übernimmt die ehemalige "Mausfall" am Kreisverkehr bei Lauingen. Nicht einmal ein Blitzeinschlag trübt ihre Vorfreude.

Kristin Stegner ist voller Tatendrang. Sie kann es gar nicht erwarten, bis ihr erstes eigenes Restaurant endlich aufmacht. Die 29-Jährige übernimmt den Landgasthof Schlösslekeller in Lauingen, den viele auch unter dem Namen "Mausfall" kennen. Ihr Glück: Lange warten muss sie nicht mehr, bis es endlich losgeht.