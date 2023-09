Lauingen

Der Lauinger Architekt Roman Reiser ist tot

Plus Mit über 100 Jahren ist Roman Reiser kürzlich verstorben. Sein Leben ist in gewisser Weise beispielhaft für das einer ganzen Generation.

Von Bernhard Ehrhart

Mehr als 100 Jahre ist Roman Reiser alt geworden. Geboren in Lauingen am 19. September 1920, gestorben in Bochum am 28. August 2023, war ihm ein langes, erfolgreiches, erfülltes Leben zuteil, das in gewisser Weise auch für eine ganze Generation stehen kann.

Sein Leben in Kürze: Aufgewachsen in der väterlichen Bahnhofswirtschaft, Besuch der Präparanden-, dann „Aufbauschule", Abitur 1939; Arbeitsdienst, dann Wehrdienst und schließlich Kriegseinsatz bis zur Waffenstreckung in der Nähe von Dresden. Abenteuerliches Sich-Durchschlagen nach Westen. Die letzte Etappe von Donauwörth nach Dillingen musste er damals laufen.

