Der Lauinger Feier-Marathon beginnt mit dem Parkfest

Im Luitpoldhain in Lauingen wird am Wochenende gefeiert. Bei der Wiederbelebung des Parkfests kamen im vergangenen Jahr Besucherscharen.

Lauingen hat einen Feier-Marathon vor sich. Die Stadtkapelle Lauingen lädt am Samstag und Sonntag, 24. und 25. Juni, zum Parkfest in den Luitpoldhain. Am Wochenende darauf wird das Herzplatzfest gefeiert. Und ab dem 14. Juli ist dann beim City-Fest auf dem Marktplatz Party angesagt. Wenn es um das Ambiente geht, braucht sich das Parkfest im Luitpoldhain vor keiner anderen Örtlichkeit in der Region zu verstecken. "Das ist doch ein traumhafter Park", sagt der Vorsitzende der Lauinger Stadtkapelle, Thomas Schadl. Der Luitpoldhain werde viel zu selten für Veranstaltungen genutzt.

Beim Parkfest in Lauingen soll es wieder "eine Riesenparty" geben

Als die Stadtkapelle im vergangenen Jahr das Parkfest wiederbelebte, kamen Scharen von Besuchern und Besucherinnen. Zuvor war das Fest letztmals 2006 veranstaltet worden, informiert Schadl. "Die Resonanz bei der Neuauflage nach 15 Jahren Pause war überwältigend", schwärmt der Vorsitzende. Und jetzt soll es am Wochenende wieder "eine Riesenparty" geben. Die Wetteraussichten seien gut, bei Blasmusik und kulinarischen Köstlichkeiten soll kräftig gefeiert werden.

Los geht’s am Samstag um 17.45 Uhr mit einem Festzug vom Marktplatz in den Luitpoldhain. Die Stadtkapelle erwartet dazu viele Gäste aus Politik, Vereinen und Wirtschaft. Bürgermeisterin Katja Müller wird gegen 18 Uhr das erste Fass Bier anzapfen. Der Musikverein Haunsheim und die Stadtkapelle Lauingen mit ihren etwa 50 aktiven Musikern und Musikerinnen werden am Samstagabend im Luitpoldhain aufspielen. Viel Programm gibt es am Sonntag. Auf dem Gelände findet um 10 Uhr ein Festgottesdienst statt, um 11 Uhr beginnt der Frühschoppen, Mittagessen wird ab 12 Uhr serviert.

Der Sonntagnachmittag auf dem Parkfest gehört den Familien

Spiel und Spaß sind dann ab 13 Uhr beim Familiennachmittag angesagt. Programm ist für Buben und Mädchen an den Spielstationen der Stadtkapelle, des Roten Kreuzes und der Feuerwehr geboten. Auch das Spielmobil des Kreisjugendrings ist vor Ort. Den Teilnehmenden winken 50 Preise. Gegen 17 Uhr wird es einen Luftballonstart geben. Auch bei diesem Wettbewerb können Preise gewonnen werden. Das Ende des Parkfests ist gegen 19 Uhr geplant.

Für Samstag und Sonntag haben die Meteorologen Sonnenschein vorhergesagt, freut sich Schadl. "Das Fest findet statt", sagt der Vorsitzende. Für die Bewirtung sei alles bestellt. Schadl ist sich sicher: "Wir werden bei zünftiger Blasmusik fröhlich feiern." (bv)

