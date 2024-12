Der Lauinger Gartenbauverein ehrt langjährige Mitglieder

Mitte November konnte zweiter Vorsitzender Roland Bässler zahlreiche Mitglieder und Gäste im Vereinsheim des Bürgerwehr-Spielmannszugs Lauingen begrüßen. Nach dem Bericht über Vereinsaktivitäten im vergangenen Jahr und dem Gedenken an die verstorbenen Mitglieder hielt Kreisfachberater Benedikt Herian einen inspirierenden Vortrag über vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten seines Gartens mit Gehölzen. Die Zitronenduft-Heckenkirsche, als ein Beispiel von vielen, blüht bereits ab Februar wunderschön, verströmt einen herrlichen Duft und bietet sowohl Hummeln, als auch Bienen eine perfekte erste Nahrungsquelle nach dem Winter. Nach Kassenbericht und Entlastung der Vorstandschaft fanden Ehrungen langjähriger Mitglieder statt. Die goldene Ehrennadel mit Urkunde für 40 Jahre Mitgliedschaft erhielten: Flache Margit, Horner Regina, Kapschak Resi, Kimmerle Erwin, Müller Winfried, Remiger Hubert, Shimmels Franz, Tratzmüller Klementine und Wiedemann Bernhard. In Silber (für 25 Jahre) wurden Ehrennadel mit Urkunde an Bulling Doris, Junghanns Rainer und Manßhard Dieter verliehen. Nach dem Verweis auf die anstehenden Neuwahlen im kommenden Jahr und der Bitte um rege Beteiligung klang der Abend aus.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.