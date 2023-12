Der Lauinger Klimahain hat 14 Bäume

Die Stadt Lauingen hat entlang der Heinz-Piontek-Straße Klimabäume gepflanzt. Darunter gibt es auch einen Ehrenamtsbaum.

14 Klimabäume pflanzte die Stadt Lauingen entlang der Heinz-Piontek-Straße im Baugebiet Lauingen-West. Mit der Aktion dankt die Kommune den Radlerinnen und Radlern der Kampagne Stadtradeln 2023, ein Ehrenamtsbaum ist speziell allen Lauinger ehrenamtlich Tätigen gewidmet. Jährlich am 5. Dezember wird weltweit der „Internationale Tag des Ehrenamtes“ begangen. Die zu diesem Termin angesetzte Pflanzaktion für den neuen Klimahain im Lauinger Westen musste witterungsbedingt verschoben werden.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Grafik von Flourish anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können Canva UK Operations Ltd und Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Jetzt war es so weit: Die Bagger fuhren in der Heinz-Piontek-Straße auf, die Baumschule Bunk lieferte 14 Bäume an: Zu Schaufel, Akkuschrauber, Pfahlramme und Kokosseil griffen – unterstützt von Mitarbeitern der Baumschule, von Bauhofleiter Martin Koller und seinem Stellvertreter und European Tree Worker Ronald Lutz – Lauingens Bürgermeisterin Katja Müller und Vertreter des Stadtrates.

Robuste Klimabäume in der Donaustadt

14 Klimabäume wurden gepflanzt, „mit hoher Hitze- und Trockenresistenz, frosthart und unempfindlich gegenüber Starkregen“, so Christian Wiedemann von der Baumschule Bunk. Zu den ausgewählten Sorten zählen drei Säulen-Amberbäume, ein Feldahorn und vier Blumeneschen, die Bienen und Hummeln anlocken. Die fünf Apfeldornbäume mit ihren roten Früchten sind den Winter über ein ideales Vogelnährgehölz. Eine Solostellung mit viel Platz auf dem Wendehammer erhielt eine Esskastanie, sie kann bis zu 30 Meter Höhenwachstum erreichen. Ronald Lutz bestätigt die Funktion des neuen Klimahains als Testfeld für die Klimatoleranz der Bäume. So werden der neue Klimahain und der im Jahr 2022 angelegte Klimahain in der Schabringer Straße künftig beobachtet werden auf ihre Akzeptanz hinsichtlich eines sich verändernden Wetters mit zunehmender Hitze und Trockenheit.

Über 200 Kilogramm CO 2 -Bindung

Jeder der 14 Bäume – die alle schon gut über zehn Jahre alt sind – wird bei weiterem Wachstum jährlich bis zu 15 Kilogramm C02 binden, macht zusammen rund 210 Kilogramm C02 pro Jahr. „Ein Ehrenamtsbaum ist dem Engagement aller Lauinger Ehrenamtlichen gewidmet“, so Rathauschefin Katja Müller. Mit den 13 anderen Bäumen dankt die Stadt den Aktiven der Aktion Stadtradeln, die diesen Juli stattfand. 285 Aktive radelten 59.391 Kilometer, was einer Einsparung von circa 10 Tonnen CO 2 gegenüber Autofahrten entspricht. Begrünt wurde vor Kurzem auch das neue Baugebiet Lauingen-West III. 32 Bäume, darunter Klimabäume wie Säulen-Ulmen, Späthsche Erlen und Säulen-Hainbuchen, verschatten und transpirieren fürs Klima. Baumarten wie Kaiserlinden liefern Nektar für Insekten. Dazu kamen 35 klimagerechte Großgehölze wie Felsenbirne, Kornelkirsche und Herbstflieder sowie rund 500 Kleinsträucher und Bodendecker. (AZ)

Lesen Sie dazu auch