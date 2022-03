Der Lauinger Marktplatz bleibt an Sommerwochenenden autofrei

Plus Im Lauinger Stadtrat gibt es darüber erneut eine grundsätzliche Debatte. Werden Gehbehinderte benachteiligt?

Eines ist allen Lauinger Stadträten und Stadträtinnen klar: Die Albertus-Magnus-Stadt hat weit und breit den schönsten Marktplatz. Nach Willen der Fraktionen von SPD, Grünen und FDP soll die gute Stube Lauingens an Sommerwochenenden wieder autofrei bleiben – und zwar in der Zeit vom 16. Juli bis zum 11. September jeweils von Samstagmorgen bis Sonntagabend.