Der Lauinger Max Manßhardt prägt die regionale Musikszene

Plus Heilerziehungspfleger, Familienvater und Musiker: Max Manßhardt hat sich in der regionalen Kreativszene einen Namen gemacht. Für 2023 sind wieder Auftritte geplant.

Seit gut 20 Jahren produziert die alte Fellerfabrik auf ihrem Gelände in Lauingen keine Stoffe mehr. Heute stehen die Gemäuer weitestgehend leer. Doch wenn man Glück hat, trifft man auf kreative Köpfe, die dort Musik machen. So wie den 32-jährigen Max Manßhardt, der mit seiner Band SingleMalt im östlichen Trakt der alten Fellerfabrik einen Probenraum hat.