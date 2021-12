Der Lauinger Max Schön, seine Weltreise und die Pandemie

Plus Max Schön aus Lauingen ging 2019 auf Weltreise. Dann kam Corona. Erst saß er auf den Philippinen fest. Wie geht es nun weiter?

Hin und weg, das ist der Lauinger Max Schön im wahren Wortsinne und in zweifacher Weise. 2019 begibt er sich mit seinem Kumpel Max Zimmermann auf Weltreise. Aus 80 Wochen werden zwei Jahre. Und er ist immer noch unterwegs. Nach Hause gekommen ist er seither nur zwei Mal.