Der Lauinger Stadtrat besichtigt ein Tierkrematorium

Die Delegation schaut sich mit Bürgermeisterin Katja Müller die Anlage des Unternehmens Mein Rosengarten in Badbergen an. Die Reaktionen sind eindeutig.

Das Unternehmen Rosengarten-Tierbestattung plant in Lauingen am Stadtrand gegenüber dem Friedhof Herrgottsruh seinen nächsten Standort für Kleintiere, zusätzlich ist das fünfte Pferdekrematorium deutschlandweit vorgesehen. Am 15. Mai gibt es dazu einen Bürgerentscheid. Per Zug machten sich einige Mitglieder des Stadtrats Lauingen deshalb auf den Weg ins rund 600 Kilometer entfernte Badbergen. Die Fahrt- und Unterkunftskosten tragen die Teilnehmer selbst.

Seniorchef Wolfgang Nietfeld, Landwirt, baute das Unternehmen vor 20 Jahren auf. Er führt den Lauinger Rat durch die Anlage. Gemeinsam geht es in das Verwaltungsgebäude. Es steht die Kremierung einer Katze an, Stadtrat und Landwirt Vitus Kleinle (CSU) atmet tief durch. „Da ist drinnen und draußen nichts zu riechen“, wird er in einer Pressemitteilung der Stadt zitiert.

Die Zwei-Kammer-Verbrennung startet mit rund 1000 Grad Celsius, es folgt die Nachverbrennung der Rauchgase bei 850 Grad Celsius, nach anschließender Abkühlung werden die Rauchgase filtriert. Stadtrat Martin Koller (SPD) zeigt sich überrascht, „der Prozessablauf, die Transparenz der Vorgänge sowie die Nachverfolgung und Dokumentation jedes einzelnen Schrittes sind tipptopp“. Er hat keine Haustiere und betont, sich nicht von Emotionen leiten zu lassen. Stattdessen will er auf Basis überprüfbarer Fakten urteilen.

Viele waren positiv überrascht

Die Aussage „positiv überrascht“ ist an diesem Tag von den Räten noch öfter zu hören, heißt es in der Pressemitteilung. Von einem „wirklich informativen Besuch“ spricht Stadträtin Heike Lederer (Grüne), „wir können uns jetzt ein Bild machen, was hier passiert“.

In Lauingen soll die Verbrennungswärme der Gasöfen mit einer Gesamtenergie von 2,5 Millionen kWh in ein Nahwärmenetz eingespeist werden, das bis zu 120 Privathäuser mit Wärme versorgen kann. In Badbergen werden demnächst 7,5 Millionen kWh in ein Fernwärmenetz eingespeist. „Eine sehr gute Ökobilanz“, sagt Stadtrat Engelbert Kigele (Grüne). Die gasbetriebenen Öfen sind heute schon wasserstofffähig. Einzig bei der Verbrennung entsteht CO2, „ein natürlicher Vorgang“, so Nietfeld, der auch kritische Fragen zur CO2-Abscheidung und dauerhafter unterirdischer Einlagerung nicht scheut.

Aufgrund der Hochleistungsfilter wäre aus technischen Gründen für den Verbrennungsvorgang nicht einmal ein Kamin nötig, wird jedoch gesetzlich vorgeschrieben. Rosengarten will sich künftig mit der Einstellung eines Nachhaltigkeitsmanagers noch intensiver dem Klimaschutz und der Umwelt widmen.

Rosengarten soll Branchenvorreiter sein

Betreiber Nietfeld ist mit dem Unternehmen Rosengarten-Tierbestattung Mitglied in der VDI-Kommission, dem Verband Deutscher Ingenieure. Hier dreht sich alles um die Einhaltung gesetzlicher und freiwilliger Normen, wie der Reinhaltung der Luft. Stadtrat Kigele hat sich im Vorfeld intensiv mit dem Thema beschäftigt, seine Meinung lautet: „Ökologisch, technologisch und naturwissenschaftlich ist alles hieb- und stichfest, da gibt es meinerseits keine Bedenken.“ Zudem stünden engmaschig Aufsichtsbehörden hinter der Inbetriebnahme.

Rosengarten unterschreitet laut Pressemitteilung sämtliche vorgeschriebenen gesetzlichen und freiwilligen Emissionsstandards und ist damit ein Branchenvorreiter. Nur 40 Prozent der Tierkrematorien, darunter Rosengarten, halten die VDI-Normen ein, Humankrematorien schneiden bei ihrer Filtertechnologie deutlich schlechter ab.

Die Stadträte schnuppern rein in den Kühlraum des Pferdekrematoriums, nur dort „minimaler Geruch, alles gekühlt“, stellt Rätin Ursula Kigele (SPD) fest. Das gilt auch für den Tiertransport: Pferde werden in hermetisch abgeriegelten Transportern, ausgestattet mit Kühlaggregat und Flüssigkeitsabscheidern, eingefahren und hinter Rolltoren ausgeladen. „Da ist von außen nichts zu sehen“, so Rolf Brenndörfer (Grüne).

Die Lauinger Stadtratsdelegation auf Besuch im Tierkrematorium Rosengarten in Badbergen. Ganz links: Senior-Betreiber Wolfgang Nietfeld. Foto: Stadt luaingen

„Pietät gegenüber dem Tier“

Kleintiere kommen in einem abgeschlossenen Containment-System in Sprintern an, ebenso geruchsfrei. Der Sammeltransport in Regalwägen macht das Verkehrsaufkommen so gering wie möglich. Das komplette Qualitätsmanagement ist DEKRA-zertifiziert. Die Worte „Pietät gegenüber dem Tier“ fallen an diesem Tag öfter, „und sind völlig zutreffend bei den perfekt organisierten Prozessabläufen“, wie Stadtrat Markus Zengerle (CSU) bestätigt. Brenndörfer sagt, er habe selten ein „so sauber geführtes Unternehmen gesehen, technologisch rundum auf dem neuesten Stand“.

Die Gesamtmasse der kremierten Tiere in Lauingen beliefe sich auf 40 Tonnen monatlich, damit auf rund 480 Tonnen jährlich, darunter maximal ein Pferd pro Tag. Im Vergleich dazu ist das Volumen der Tierkörperbeseitigungsanstalt Kraftisried im Oberallgäu um fast den Faktor 100 höher: Hier werden jährlich 47.000 Tonnen an Tieren verwertet, darunter neben Haustieren auch Nutztiere und Schlachtabfälle. Im Falle von Tierseuchen stehen in Kraftisried 17.000 Tonnen Reservekapazität zur Verfügung.

„Ein realistisches Bild schaffen, Ängste nehmen“

„Genau das wäre in Lauingen nicht der Fall, hier geht es um die Kremierung von Haustieren und Pferden im einstelligen Prozentbereich verglichen mit Kraftisried. Kadaver von Tierseuchen werden nicht nach Lauingen transportiert“, so Nietfeld. „Ein realistisches Bild schaffen, Ängste nehmen“, darum geht es Bürgermeisterin Müller bei der Informationsfahrt nach Badbergen.

„Das ist wirklich keine industrielle Tierverbrennungsanlage,“ sagen unisono die beiden Räte Kigele und Zengerle. Kigele erinnert sich noch gut an die frühere Tierkörperbeseitigung Gundel in Dillingen und die damit verbundenen Emissionen, „das ist hier und heute damit überhaupt nicht vergleichbar“.

Es folgt in Badbergen ein Gang durch die 10.000 Quadratmeter große Gartenanlage samt Aschebeet für die Tiere. Nietfeld bestätigt, dass viele Kunden noch Jahre später die Streubeete besuchen und ihrer einstigen Haustiere gedenken. Die geplante, insgesamt rund 3000 Quadratmeter große Lauinger Anlage hätte einen 1000 Quadratmeter großen Garten. (pm)