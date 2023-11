Lauingen

vor 50 Min.

Der Lauinger Stadtrat hat zwei neue Mitglieder

Plus Heike Lederer und Bernhard Zenetti legen ihre Ämter nieder. Dafür rücken Ulrike Egger und Manfred Joekel nach. Das sind die Gründe fürs Stühlerücken.

Stühlerücken im Lauinger Stadtrat: Dreieinhalb Jahre nach ihrer Wahl stellen Heike Lederer (Grüne) und Bernhard Zenetti ( Freie Wähler) ihr Stadtratsamt wieder zur Verfügung. Sie waren bei den Kommunalwahlen am 15. März 2020 auf sechs Jahre in das Gremium gewählt worden. Lederer nannte private Gründe für ihren Rückzug und bedankte sich in der Sitzung am Dienstag beim Gremium. Ihr sei der Entschluss „nicht leichtgefallen“, betonte sie. Zenetti sprach von der „hohen zeitlichen Belastung“ und verwies auf seine Berufstätigkeit. Zudem wolle er sich mehr der Familie widmen.

Bürgermeisterin Katja Müller ( CSU) sprach im Namen der Stadt und der Räte ihren Dank aus und würdigte die Leistung von Lederer und Zenetti in den vergangenen Jahren. Anschließend vereidigte sie Ulrike Egger (Grüne) und Manfred Joekel (Freie Wähler). Egger ist Schulleiterin der Katharinen-Schule in Ursberg, Joekel ist Physiotherapeut und Vorstandsmitglied der Laudonia.

