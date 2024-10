Der Leonhardiritt lockt zum 95. Mal nach Lauingen

Zum 95. Mal seit 1929 findet am kommenden Sonntag, 3. November, der traditionelle Leonhardiritt in Lauingen statt. Der Festzug beginnt mit dem Gottesdienst um 10 Uhr. Anschließend erhalten Ross und Reiter an der Leonhardikirche den kirchlichen Segen, bevor sie zu einem farbenfrohen Umzug durch die Herzogstadt aufbrechen.

Die Lauinger verbindet seit jeher eine lange Tradition mit der Verehrung des heiligen Leonhard, der in Bayern als „Bauernherrgott“ gilt. Spätestens seit dem Bau der Leonhardikapelle im Jahre 1483 wird er von den Einwohnern und Einwohnerinnen der Stadt als Fürsprecher verehrt und so war die Lauinger Leonhardikirche stets ein beliebtes Wallfahrtsziel für die Bauern aus nah und fern. Heute bitten vor allem die Reiter und Fahrer den heiligen Leonhard um den Segen für ihre Pferde.

Auch in diesem Jahr erwartet der Lauinger Reit- und Fahrverein daher eine stattliche Zahl an Reitern und Fahrern des eigenen Vereins und der umliegenden Reitvereine. Neben festlich geschmückten Warmblütern, bunten Westernpferden, eleganten Friesen und beeindruckenden Kaltblutgespannen wird erstmalig auch ein Shetland-Pony-Gespann zu bewundern sein. Für den würdigen musikalischen Rahmen begleiten die Stadtkapelle, der Bürgerwehr-Spielmannszug und die Fanfare-Brass-Band den Umritt. Informationen und Näheres zum Umritt unter Telefon 09072/2224 oder 0162/6825732. (AZ)