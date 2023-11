Der neue Digitalminister besucht die Freien Wähler Lauingen

Fabian Mehring kommt zur Mitgliederversammlung seiner Parteikollegen. Auch aus dem Bezirkstag und dem Landkreis gibt es Berichte.

Bei der jährlichen Mitgliederversammlung der Freien Wähler Lauingen konnte Vorsitzender Gerhard Frieß neben einem voll besetzten Saal auch den FW-Kreisvorsitzenden und Bezirksrat Ulrich Reiner, Landrat Markus Müller und den neuen Minister für Digitales, Fabian Mehring, begrüßen. Frieß ließ zuerst das vergangene Jahr Revue passieren und lobte unter anderem die gute Zusammenarbeit mit der Kreis-FW bei der „Lauinger Messe“. Das zweite Highlight war laut Pressemitteilung die Landtags- und Bezirkstagswahl im Oktober. Im Anschluss bedankte sich Frieß auch im Namen der FW Lauingen für die gute und konstruktive Zusammenarbeit bei Bernhard Zenetti, der sein Amt als Stadtrat nach fünfzehn Jahren aus privaten Gründen niederlegte. Satzungsbedingt scheidet Zenetti somit auch aus dem Vorstand der Freien Wähler Lauingen aus. Manfred Joekel wurde als Nachfolger im Stadtrat und als Vorstandsmitglied begrüßt.

Dann war Ulrich Reiner als erster Gastredner an der Reihe. Er bedankte sich für die Unterstützung bei den Wahlen und berichtete kurz über die Tätigkeiten der Kreis-FW. Als Bezirksrat und Kreisvorsitzender wünscht er sich mehr Jugendliche und junge Erwachsene, die sich für Politik interessieren und auch engagieren. „Wenn man jungen Menschen die Verantwortung gibt, dann wird man nie enttäuscht“, so Reiner wörtlich. Als Zweiter kam dann Fabian Mehring zu Wort. Er betonte, wie wichtig es ist, an der Basis bei den Bürgerinnen und Bürger zu sein, denn so funktioniert die Politik der Freien Wähler. „Der Bevölkerung zuhören und in der Regierung umsetzen.“ Anschließend berichtete Mehring aus seinem neuen Ministerium und erläuterte, wie wichtig die Digitalisierung auch in der Verwaltung ist. Das digitale Rathaus muss auch in ländliche Gebiete flächendeckend vermehrt Einzug halten. „Wir müssen hier am Ball bleiben, um von anderen Ländern nicht überholt zu werden“, so Mehring.

Auch ums Thema Flutpolder geht es

Zu guter Letzt war Landrat Markus Müller an der Reihe. In seinem ausführlichen Statement war die Flüchtlingspolitik eines der Hauptthemen. Das Unterbringungsproblem stellt eine große Herausforderung für den Kreis dar. „Wir wollen eine Hallenschließung auf alle Fälle vermeiden“, so Müller. Die Baugenehmigungen und das Baugesetz müssen dringend an die jetzige Situation angepasst werden. Die Standdauer der Zelte für die Erstaufnahme muss verlängert werden. Der Auf- und Abbau der Zelte sei umständlich und koste den Kreis viel Geld.

Die anwesenden Zuhörer hatten auch zahlreiche Fragen an die Politiker. Am wichtigsten war laut Pressemitteilung der Hochwasserschutz in der Region. Hier wurde die Sinnhaftigkeit von Flutpoldern infrage gestellt. „Die meisten Hochwasser entstehen inzwischen durch Starkregen und da helfen Flutpolder nichts", hieß es. Außerdem habe man ja auch noch den Riedstrom, so argumentierten einige aus dem Publikum. Den Erhalt der Krankenhäuser Dillingen und Wertingen war ebenso Thema der Abschlussdiskussion. (AZ)