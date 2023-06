Lauingen

Der T-Club in Lauingen macht nach diesem Party-Wochenende eine Pause

Der T-Club in Lauingen geht in die Sommerpause. Am Samstag, 1. Juli, findet eine große Open-Air-Party zum Abschluss statt. Am 2. September beginnt dann die neue Club-Saison.

Plus Zwei Monate bleibt die Musik aus in der Disco. Der Sommer wird genutzt, um umzubauen, Stargäste zu buchen und Events zu planen. So ist das erste halbe Jahr gelaufen.

Von Simone Fritzmeier Artikel anhören Shape

Der Lauinger T-Club schließt. Aber keine Sorge – nur für kurze Zeit. Die Betreiber drücken den Pausenknopf. Und den auch nur deshalb, um im Herbst wieder voll durchzustarten. Die Disco geht in die Sommerpause – und das mit einer Riesenparty. Am Samstagabend, 1. Juli, wird im früheren Empire im Lauinger Industriegebiet nochmal ordentlich gefeiert. Die Verantwortlichen um Chef Peter Hitzler haben sich dafür einiges einfallen lassen. "Ein Knaller zur Pause", sagt er schmunzelnd und erklärt, dass diese kurze Schließung über den Sommer schlicht "richtig und sinnvoll ist". Biergarten, Freiluftpartys, Urlaubszeit und Hitze seien nicht unbedingt die besten Bedingungen für lange Partynächte in geschlossenen Räumen. "Ich bin da ganz ehrlich: Ich würde im Sommer auch nicht unbedingt in die Disco gehen", sagt Hitzler.

51 Bilder Katja Krasavice rappt im T-Club in Lauingen: Fans jubeln DSDS-Jurorin zu Foto: Thomas Fritzmeier

Deshalb hat er mit seinem Team, allen voran mit Betriebsleiter Ansgar Wahl, beschlossen, dass der T-Club im Juli und August, sprich zwei Monate, geschlossen bleibt. Am Samstag, 2. September, geht die neue Klub-Saison dann wieder los. Bis dahin bleibt die Arbeit für die mehr als 200 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen rund um Chef Hitzler aber nicht aus. Anders formuliert: "Wir werden eine neue Area beim Re-Opening eröffnen, wir strukturieren ein wenig um und gehen bereits voll in die Planungen für das nächste Jahr", erzählt Ansgar Wahl, und: "Ein bisschen Urlaub werden wir auch machen."

