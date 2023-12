Deutz-Fahr in Lauingen ehrt langjährige Mitarbeiter

Die Geschichte der Firma sei von Veränderungen geprägt, sagt der Betriebsratsvorsitzende. Die langjährige Treue der Mitarbeiter sei ein Fundament des Erfolgs.

In einer bewegenden Veranstaltung ehrte der Traktorenhersteller Deutz-Fahr in Lauingen eine Gruppe von Jubilaren für ihre langjährige Treue und ihren Beitrag zum Unternehmen. Geschäftsführer Matthias Augenstein betonte in seiner Rede die Bedeutung dieser Jubiläen für das Unternehmen: "Es erfüllt uns mit Stolz, als Arbeitgeber so viele Mitarbeiter zu haben, die sich seit vielen Jahren im Unternehmen wohlfühlen. Sie sind eine Vorbildfunktion der Beständigkeit für unsere jüngeren Mitarbeiter."

Der Betriebsratsvorsitzende Hubert Feistle würdigte laut Pressemitteilung die historische Entwicklung des Unternehmens und die wichtige Rolle der Jubilare: "Die Geschichte von Same Deutz-Fahr ist geprägt von Veränderungen und Herausforderungen. Ihre langjährige Treue ist ein Fundament, auf dem wir heute erfolgreich bauen." Die Lauinger Bürgermeisterin Katja Müller unterstrich in ihrer Ansprache die Bedeutung des Unternehmens für die Region: Die Teilnahme an dieser Jubiläumsfeier sei ihr eine große Ehre. DasUnternehmen spiele nicht nur eine wesentliche Rolle als Arbeitgeber, sondern sei auch ein bedeutender Bestandteil der Gemeinschaft.

Wer in Lauingen alles geehrt wurde

Geehrt wurden (auf dem Bild von links): Erste Reihe (sitzend): Dominik Mahler (Leiter Revision), Corinna Fischer (Betriebsrat), Jutta Stoll (25 Jahre), Sandra Doser (25 J.), Roswitha Weber (45 J.), Katja Müller (Bürgermeisterin), Marco Grob (Leiter Kraftsatzmontage), Matthias Haunstetter (Leiter Lack). Mittlere Reihe: Johannes Scherer (Leiter Personal), Giovanni Carleo (25 J.), Stefano Ballari (Leiter Logistik), Yasar Karayel (25), Christian Keeß (Leiter Endmontage), Hermann Brändle (40 J.), Hubert Feistle (Betriebsratsvorsitzender), Wolfgang Roth (25 J.), Tobias Müller (25 J.), Andreas Sporer (25 J.), Alexander Momot (25 J.), Uwe Schneider (25 J.), Michael Götz (Leiter Ersatzteillager), Harald Vogg (Leiter Bandmontage Kabine), Alessandro Sapio (Geschäftsführer), Matthias Augenstein (Geschäftsführer), Stefan Behringer (Leiter Qualitätssicherung). Hintere Reihe: Claas Brüning (25 J.), Klaus Schöber (Leiter Pricing and Planning), Stefan Jehle (Parts & Service Manager), Thomas Jilly (25 J.), Michael Kern (25 J.), Andreas Naumann (25 J.), Uwe Heckerodt (25 J.), Stefan Bäsche (Teamleiter), Stefan Meinl (40 J.), Sven Napp (25 J.). Auf dem Bild fehlen: Andreas Bernsmann (25 J.), Arthur Braun (25 J.), Gabriele Ernst (25 J.), Thomas Höpfner (25 J.), Andreas Kinzler (25 J.), Fevzulla Kurtar (40 J.), Theo Meier (25 J.), Kathrin Ruffing (25 J.), Viktor Tschubik (25 J.) (AZ)