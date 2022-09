Die 4. Lauinger Klaviertage werden spektakulär eröffnet

Das Geschwister-Duo Birgit und Klaus Nerdinger brilliert bei der Eröffnung der Lauinger Klaviertage. Das Publikum bricht am Ende in Jubel aus.

"Das Paradies erklimmen über die Treppe des Erstaunens": Dieser Satz R.W. Emersons kennzeichnete den hochkarätigen Auftakt der diesjährigen Lauinger Klaviertage im Festsaal des Rathauses. Das Geschwister-Duo Birgit und Klaus Nerdinger musizierte mit einer Perfektion und Lebendigkeit, die beim Publikum stürmische Begeisterung auslöste.

Ein Höchstmaß an intellektueller Durchdringung

Die Künstler hatten zwei Meisterwerke ausgewählt, die ein Höchstmaß an intellektueller Durchdringung erforderten. Die Violinsonate in A-Dur von César Franck entstand im Jahre 1886, die Violinsonate op. 119 von Francis Poulenc wurde 1943 im besetzten Paris uraufgeführt. Beide Werke sind elitäre Kompositionen, die den damaligen Ausnahmegeigern Eugène Ysaie und Ginette Neveu gewidmet waren. Sie verlangen demnach ein exquisites geigerisches Können, das Klaus Nerdinger in hohem Maße besaß. Er verfügte im technischen Vermögen über eine immense Souveränität. In seiner Ausdeutung vollzog sich ein virtuoses Fest. Dynamik und Klangfarbe entsprachen dem kompositorischen Auftrag. Klaus Nerdingers Leidenschaft, das Streben nach gültiger Gestaltung, die pointierten Nuancierungen prägten bei Franck stark das hochromantische Wesen der Sonate. Ein gesanglicher Ton herrschte vor, ein schwebendes Klangbild entstand.

Horrende Anforderungen mit unglaublicher Selbstverständlichkeit bewältigt

Ganz anders Poulencs politisch motivierte Sonate. Sie ist dem Andenken des spanischen Dichters Federico Garcia-Lorca gewidmet, der von den Faschisten ermordet wurde. So widerspiegelt der abrupt abbrechende Schlusssatz "Presto tragico" Lorcas gewaltsames Ende. Horrende Anforderungen bewältigte Klaus Nerdinger mit unglaublicher Selbstverständlichkeit. Beeindruckende Sechzehntelläufe, Pizzikato-Einwürfe als Doppelgriffe, dazwischen gefühlvolle Melodienströme auf der G-Saite: Es war imponierend, mit welcher Akkuratesse der Solist die vertrackten Einsätze, das Hohe-Lagen-Spiel, die strenge Rhythmik, die Tempi-Wechsel gestaltete und so die Zerrissenheit des Poulenc'schen Opus erfahrbar machte.

Birgit Nerdinger garantierte am Blüthner-Flügel insistierende Partnerschaft, gestützt durch die geschwisterliche Seelenverwandtschaft. Mit wacher Aufmerksamkeit gab die Pianistin die wichtigen Impulse und bewies mit makelloser Fertigkeit ihre Ausnahmestellung. Sie entfaltete bei Franck den weit griffigen Akkord-gesättigten Klaviersatz mit bewundernswerter Sicherheit, tauchte melodienklar und rhythmisch prägnant in den gewaltigen Kosmos ein und führte souverän bestimmend. Elegant, wie B. Nerdinger den "Gedanken, der sich aus Klangwellen erhebt" (Marcel Proust) darlegte, die leidenschaftliche Bewegung des zweiten Satzes strukturierte, die gesanglich fließende "Fantasia" mit intensivem Ausdruck charakterisierte und schließlich das Finale grandios erstrahlen ließ.

Die mitunter harte expressionistische Klangwelt bei Poulenc erfuhr eine temperamentvolle Wiedergabe, war zielgerichtet, spannungsreich, aber auch angepasst im Dolce mit wirkungsvoller Klangartistik. Eine Interpretation, die Birgit Nerdingers Klavierprofessor Günter Reinhold von der Musikhochschule Karlsruhe gefallen hätte, dem sie dieses Konzert widmete, der in diesem Jahr verstarb. Zum Schluss großer Jubel des Publikums (darunter der neuernannte Oberstudiendirektor Jochen Schwarzmann vom Albertus-Gymnasium) für die Protagonisten, ehe Dritter Bürgermeister Dietmar Bulling mit Blumen für die hervorragende Aufführung dankte. Eine verspielte Dreingabe von Lili Boulanger "Nocturne" rundete die Eröffnung ab.

Lesen Sie dazu auch