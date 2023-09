"Die acht Frauen" - Ein Krimi-Highlight im Lauinger Stadeltheater

Mit dem Stück „Acht Frauen“ vom Robert Thomas kommt heuer wieder einmal eine Kriminalkomödie auf die Traditionsbühne des Stadeltheater Lauingen.

Regisseurin Yasemin Kont inszeniert die 2002 mit großem Erfolg verfilmte Komödie "Die acht Frauen" gekonnt und mit großem Fingerspitzengefühl für die hervorragende Besetzung. Die große Frage: „Wer hat Marcel getötet?“ wird mit Witz, Ironie und Hintersinn in 110 Minuten geklärt. Das Stück, das am Samstag Premiere im Lauinger Stadeltheater feierte, beeindruckt auch durch ein detailverliebtes Bühnenbild und originellen Kostümen aus den 1950er-Jahren.

Die Handlung: An Weihnachten findet sich die Familie des wohlhabenden Geschäftsmannes Marcel in einer verschneiten Villa ein. Als Hausmädchen Louise (Jessy Dürk überzeugt als verführerisches Luder) den Hausherrn ermordet entdeckt, macht sich Entsetzen breit. Eine Kontaktaufnahme mit der Polizei ist wegen der widrigen Wetterverhältnisse vorerst nicht möglich. Niemand kommt ins Haus hinein, niemand heraus. Wer ist also die Mörderin?

Angst, Furcht, Entsetzen breitet sich aus als die acht Frauen feststellen, dass der Mörder noch im Haus sein muss – oder nur einer von ihnen es sein kann. Von links: Patricia Laube (Gaby), Jana Dürk (Susanne), Jessica Dürk (Louise), Gerlinde Scheit-Mayer (Mamy); Franziska Mader (Catherine), Monika Bandow (Augustine), und Anja Salzmann als Madame (Chanel). Nicht auf dem Bild, Monika Dürk (Pierette). Foto: Franz Käsinger

Die weiteren Termine für das Stück im Stadeltheater Lauingen

Jede der acht Frauen hat ein Motiv, jede ein Geheimnis in dieser aberwitzigen Geschichte. Lügen, Frust und Leidenschaft bringen immer wieder eine bizarre Komik in die Handlung. Patricia Laube, brillant als Gaby, Ehefrau von Marcel – elegant, eine Frau von Welt, die jedoch verzweifelt, weil sie ihre Träume in den engen Grenzen der bourgeoisen Welt der 50er-Jahre nicht leben kann. Auch Jana Dürk, - bravourös als Susanne, die ältere Tochter von Marcel -, hat ein Geheimnis. Franziska Mader entzückt das Publikum mit ihrer ungeheuren Bühnenpräsenz als Catherine, jüngere Tochter von Marcel: ein quirliger Derwisch, der seine Familienmitglieder mit krimineller psychologischer Energie Minute um Minute mehr in die Enge treibt. Gerlinde Scheit-Mayer spielt souverän Mamy, Schwiegermutter von Marcel, die geizige, höchst egozentrische Großmutter. Moni Bandow, zeigt ihr schauspielerisches Talent, als Augustine, die hypochondrische, missgünstige Schwester von Gaby, und sorgt ein ums andere Mal für Lachsalven im Publikum.

Monika Dürk glänzt als eine Frau mit Lebenserfahrung auf allen Gebieten, in der Rolle als Pierrette, Marcels Schwester. Einzig Madame Chanel (Anja Salzmann als scheinbar harmlose Hausdame) zeigt menschliche warme Charaktereigenschaften, bis auch ihre große Lebenslüge offenbar wird. Die professionelle Leistung der Laienschauspielerinnen, die mehr als zweieinhalb Stunden ohne Unterbrechung ihre Frau auf der Bühne stehen, kann nur gewürdigt werden.

Weitere Aufführungen:

Sonntag, 24. September, 18 Uhr

Samstag, 30. September, 19.30 Uhr/ Sonntag, 1. Oktober, 15 Uhr

Samstag, 7. Oktober, 19.30 Uhr – Jubiläumsveranstaltung: 50 Jahre Stadeltheater / Sonntag, 8. Oktober, 15 Uhr

Samstag, 14. Oktober, 19.30 Uhr/ Sonntag, 15. Oktober, 15 Uhr

Freitag, 20. Oktober, 19.30 Uhr

Freitag, 27. Oktober, 19.30 Uhr

Samstag, 4. November, 19.30 Uhr/ Sonntag, 5. November, 15 Uhr

Samstag, 11. November, 19.30 Uhr

Kartenvorverkauf bei Schreibwaren Eismann in Lauingen oder unter www.stadeltheater.de. Telefonische Info und Reservierung mittwochs von 16 bis 18 Uhr unter Telefon 0176/51104162.