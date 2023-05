Die bestmögliche zahnärztliche Versorgung bieten

Zahnarzt Otto Zweighardt eröffnet seine neue Praxis in Lauingen. Zu den Gratulanten zählt auch Landrat Markus Müller.

Bereits im Jahr 1994 hatte Otto Zweighardt in Lauingen eine zahnärztliche Gemeinschaftspraxis eröffnet. Nach langjähriger, guter Zusammenarbeit mit seinem Partner wurde die Praxis im November 2021 aufgelöst. Zwei Monate später kam es jedoch schon wieder zur Neugründung mit Neugestaltung und Modernisierung der Praxisräume in der Dillinger Straße 6 in Lauingen durch Otto Zweighardt.

Landrat Müller: "Ein großartiges Bekenntnis zur Region"

Dieser Tage feierte der Zahnarzt mit Familie, Freunden und Kollegen aus dem Landkreis die offizielle Neueröffnung seiner Praxis. Daran nahm auch Landrat Markus Müller teil. Der Landkreischef verwies in seinem Grußwort darauf, dass diese Zahnarztpraxis ein großartiges Bekenntnis zur Region und außerordentlich wichtig für den Landkreis sei. „Wir, der Landkreis und sicherlich die Stadt Lauingen sind froh, sie bei uns zu haben.“ Lauingens stellvertretender Bürgermeister Albert Kaiser schloss sich den Worten des Landrats an und betonte, welch großartige Freundschaft seine Familie mit der Familie Zweighardt verbinde.

Eröffnet hatte Otto Zweighardt die Feierstunde mit einem großen Dank an seine Familie, besonders an seine Frau Amalia, die ihn bei seinem Vorhaben, eine neue Praxis zu schaffen, tatkräftig unterstützte. Ebenso dankte Zweighardt den verantwortlichen regionalen Handwerksteams bei der Projektumsetzung in kürzester Zeit durch eine gute, enge Zusammenarbeit. Ein herzlichstes Dankeschön gelte ebenso seinem großartigen Praxisteam, das die Neugründung mit Rat und Tat unterstützt habe.

Das komplette Spektrum der Zahnheilkunde abdecken

Den Patienten soll in der Praxis auch in Zukunft die bestmögliche zahnärztliche Versorgung durch stetige externe und interne Weiterbildungen ermöglicht werden. Ihm sei es wichtig, das komplette Spektrum der Zahnheilkunde in enger Zusammenarbeit mit erfahrenen Kieferchirurgen und Kieferorthopäden abzudecken, versicherte Zweighardt. Den von der Familie erwünschten kirchlichen Segen für die neuen Praxisräume erteilten die evangelische Pfarrerin Andrea Elisabeth Diederich und der katholische Pfarrreferent Rene Stiefenhofer.

