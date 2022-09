Die Demenz nicht als Ende des Lebens sehen

Die Musikerin und Psychologin Sarah Straub liest in der Lauinger Elisabethenstiftung aus ihrem Buch "Wie meine Großmutter ihr Ich verlor". Sie gibt wichtige Tipps.

Einen "Stargast aus der Region", der derzeit durch ganz Deutschland tourt und trotz seiner Berühmtheit und dem Hype in der Musikbranche bodenständig geblieben ist und sich zudem einem so wichtigen Thema wie Demenz verschreibt, anzukündigen, sei ihm eine Ehre, sagt Landrat Markus Müller. Er begrüßt knapp 200 Besucher und Besucherinnen, darunter Bürgermeisterin Katja Müller, die sich am Donnerstagabend im Albertus-Magnus-Saal der Elisabethenstiftung in Lauingen eingefunden haben. Die Musikerin und Psychologin Sarah Straub gibt im Rahmen der Bayerischen Demenzwochen eine Konzertlesung. Der Vorstandsvorsitzende der Elisabethenstiftung, Jörg Fröhlich, betont: "Fürsorge, Schutz, Zuwendung und Liebe – ohne das kann der Mensch nicht sein." Wer an Demenz erkrankt, für den sei alles plötzlich nicht mehr sicher. Das Motto des diesjährigen Welt-Alzheimer-Tags "Demenz – verbunden bleiben" fordere daher auf, auf vielfältige Weise rücksichtsvoll zu sein.

Garant für Stimmung und gute Laune

Wer die Songwriterin und Sängerin Sarah Straub kennt, weiß, sie ist ein Garant für Stimmung und gute Laune. Die wenigstens kennen jedoch vermutlich die andere Seite der diplomierten Psychologin und promovierten Humanbiologin mit einer Forschungsstelle zu Demenz am Universitätsklinikum Ulm. Sie eröffnet die Veranstaltung mit einem ihrer Songs, und bei den ersten Takten ist klar: Die nächsten beiden Stunden werden Gänsehaut bescheren. Ihr Buch, so erzählt sie, sei ein Pandemieprojekt. Als Künstlerin ausgebremst, habe sie gleichzeitig die Gelegenheit bekommen, ein Buch über selbst Erlebtes zu schreiben. Ein Buch zu einem Thema, das in unserer Gesellschaft leider noch zu sehr tabu sei, ein Buch zu einem Thema, dem sie sich mit großer Leidenschaft verschrieben hat, weil es sie selbst so unerwartet ge- und betroffen hat.

Sarah Straub bei der Konzertlesung. Foto: Andrea Grimminger

In Ellerbach hat sie viel Zeit mit ihrer Oma verbracht

Aber von vorne: Sarah Straub ist mit ihrem Bruder in Ellerbach aufgewachsen und hat dort ganz viel Zeit mit ihrer Oma verbracht. Als sie, also Sarah, dann Anfang 20 war und in Regensburg Psychologie studierte, damit die Eltern beruhigt waren, denn sie wollte einfach immer nur Musikerin werden, hat sie die Großmutter dann plötzlich nicht mehr ganz so oft gesehen. Die Erkrankung der Oma kam dann ganz plötzlich, nach einem Sturz auf den Kopf. Alle waren unvorbereitet, und so etwas wie Demenz gab es ohnehin nicht. Also nicht in Ellerbach, da war "oiner halt alt und högschdns a weng verkalkt". Erste Anzeichen waren bereits früher da, nur nicht erkannt worden. Beim Einkaufen war die Oma plötzlich gestresst, alles ging zu schnell, sie war überfordert. Schließlich kam sie ins Altenheim nach Höchstädt. "Dort war es gut, aber nicht gut für die Oma. Sie fühlte sich nicht wohl, und ich wusste nichts und konnte nicht helfen", so Sarah Straub. Anlass für sie, ihr Studium ernst zu nehmen und schließlich ihre Doktorarbeit über Demenz zu schreiben.

Ihr Herz hängt an der Gedächtnissprechstunde

Für die Forschungsstelle in Ulm werde sie bezahlt, aber ihr Herz hänge an der Gedächtnissprechstunde, denn man könne die Menschen mit dieser Diagnose nicht alleine lassen, es fehle massiv an Automatismen, die nicht nur den Erkrankten, sondern auch ihren Angehörigen das Leben erleichtern. Denn die Diagnose Demenz sei schließlich nicht das Ende des Lebens. Über eine Million Menschen in Deutschland sind von Demenz betroffen, aber darunter leiden noch viel mehr, nämlich die Partner, die Kinder, die Geschwister, das ganze soziale Umfeld. Es sei ein Fehler zu glauben, Demenz sei eine Alterskrankheit. Ihre jüngste Patientin sei gerade mal erst 33 Jahre alt gewesen. Und es gebe schließlich nicht nur die eine Demenz, sondern über 50 verschiedene. Demenz ist tatsächlich nur der Überbegriff für kognitive Beeinträchtigungen. Alzheimer-Demenz also nur eine davon. Wichtig sei eine möglichst frühzeitige und korrekte Diagnose, erläutert die Psychologin. Nicht jede Gedächtnisstörung bedeute Alzheimer. Wenn das Vergessen zunehme und routinierte Abläufe nicht mehr funktionieren, sollte man zum Arzt gehen. Und zwar so früh wie möglich zum Facharzt, also zum Neurologen oder zur Gedächtnisambulanz.

Es gibt Risikofaktoren für Demenz

Sarah Straub macht es wütend, wenn Betroffene mit der Diagnose einfach allein gelassen werden. Demenz sei nicht heilbar, aber man könne durch entsprechende Angebote und Therapien den Verlauf abflachen. Wer sich schützen will, sollte nach den Worten der Wissenschaftlerin die Risikofaktoren kennen: Bluthochdruck, Alkohol, Rauchen, Bewegungsmangel oder schlechte Ernährung. Das Buch "Wie meine Großmutter ihr Ich verlor" soll aufklären, enttabuisieren, eine Hilfestellung und gleichzeitig ein Plädoyer dafür sein, Demenz nicht als Ende des Lebens zu sehen.

Lesen Sie dazu auch

Und das gelingt Sarah Straub an diesem Abend hervorragend. Mit ihrer erfrischenden Art schafft sie es, diesem schweren Thema die Hoffnungslosigkeit zu nehmen. Der ansatzlose Wechsel zwischen perfektem Schriftdeutsch und tiefstem Schwäbisch ist authentisch. Die Mischung aus Lesung, erzählten Schicksalen ihrer Patienten aus der Klinik und Musikeinlagen macht diesen Abend so kurzweilig, dass sich die Zuhörer und Zuhörerinnen wünschten, es ginge noch weiter.