Die Don Kosaken treten in Lauingen auf: Mit Pathos für den Frieden

In der Christuskirche in Lauingen boten die Don Kosaken ein beeindruckendes Konzert.

Plus Die Maxim Kowalew Don Kosaken legen auf ihrer Europa-Tour einen Stopp in Lauingen ein. Beim Konzert geht es um mehr als Musik.

Von Bernhard Joseph Probst

Das Kosakentum ist nicht nur eine der wichtigsten Erscheinungen der europäischen Kultur, der staatenlose Soldatenstamm der Kosaken hat zudem ein musikalisches Erbe geprägt, welches sich an den Traditionen Russlands wie auch an denen der Ukraine bedient. In ihrem Grußwort hebt Pfarrerin Elisabeth Diederich hervor, dass dies an diesem Abend in der Lauinger Christuskirche symbolisch für die Hoffnung auf eine baldige Versöhnung beider Länder stehen soll. Die spirituell-versöhnliche Kraft der Musik habe ja auch schon Kirchenvater Martin Luther erkannt. Darauf treten die Maxim Kowalew Don Kosaken auf. Sie sind sieben Sänger, Chef und Dirigent Kowalew dirigiert und singt selbst mit. Er gründete den Chor aus seiner Liebe zum musikalischen Erbe und nach dem Vorbild des legendären Don Kosaken Chors unter der Leitung seines Vorbilds Sergej Jaroff. An diesem Abend sangen ausgewählte Sänger eines größeren Chors, unter denen einer mit sonorem Bass die Moderation übernahm.

Das Oktett trat in traditioneller Kleidung auf und begann die Vorstellung mit dem Musik gewordenen “Otche Nash”, dem Vaterunser in russischer Sprache. Nach dem Kirchenlied “Skinie” hörte man das ukrainische Neujahrslied “Shchendryk”, welches in der Fassung von Mykola Leontovych als „Carol of the Bells“ ein populäres Weihnachtslied wurde. Der ergreifendste Moment des Konzertes war aber die absolut gelungene Darbietung des russischen Volksliedes “Vetsherni zvon” (dt. “Abendglocken”), das man hierzulande durch Interpretationen von Heintje und Karell Gott kennt. Das Stück, dass die allabendlich läutenden St. Petersburger Kirchenglocken als Symbol der Sehnsucht zum Thema hat, erschallt an diesem Abend Ehrfurcht gebietend und klangstark im Kirchenschiff.

