Lauingen

vor 32 Min.

Die ersten Familien sind im Flüchtlingszelt in Lauingen eingezogen

Plus Etwa 30 Ukrainerinnen und Ukrainer kommen am Dienstag in der Halle an der Dillinger Straße an. Wie es für sie jetzt weitergeht.

Von Jonathan Mayer Artikel anhören Shape

Das Augsburger Friedensfest, man bekommt es auch im Lauinger Flüchtlingszelt mit. Um 10 Uhr sollte am Dienstag der Bus mit 30 Menschen aus der Ukraine ankommen. Doch er hat Verspätung. Und den Helferinnen und Helfern der Johanniter im Zelt kann niemand Bescheid geben. Denn die Regierung von Schwaben, die für die Weiterverteilung zuständig ist, sitzt in Augsburg. Und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben an diesem Tag frei. Also heißt es Warten. Die drei Johanniter und zwei Sicherheits-Mitarbeiter nehmen es gelassen. Wer in diesem Bereich länger arbeitet, ist an solche Dinge gewöhnt.

Etwas mehr als eine Stunde später rollt dann das erste Auto auf den kleinen Schotterplatz vor dem Zelt. Eine Frau und drei Mädchen steigen aus. Sie sind die Ersten, die an diesem Tag in Lauingen ankommen. Die Vier schauen sich kurz um, dann gehen sie gleich ins Zelt, wo die Johanniter sie empfangen und ihre Daten aufnehmen. Kurz danach hält auch der Bus mit den Übrigen Ukrainerinnen und Ukrainern an der Dillinger Straße. Eine junge Frau trägt ihr Baby auf dem Arm, eine ältere kämpft mit den hohen Stufen des Busses. Währenddessen zerren einige Männer die schweren Taschen und Koffer aus dem Fahrzeug.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen