Die ersten Menschen kommen bald ins Lauinger Flüchtlingszelt

Plus Der Termin steht, doch wie viele Geflüchtete genau in Lauingen aufgenommen werden, ist noch unklar. Die Sammelunterkunft ist unterdessen fertig eingerichtet.

Es steht schon seit Wochen in Lauingen und nun sollen die ersten Geflüchteten darin unterkommen. Wie das Landratsamt mitteilt, werden in das Flüchtlingszelt an der Dillinger Straße ab der kommenden Woche die ersten Menschen ziehen. Die Behörde erwartet zwischen 20 und 30 Geflüchtete, die nach Angaben von Mitarbeiter Peter Alefeld alle aus der Ukraine kommen. Sie sollen für eine begrenzte Zeit in der Sammelunterkunft bleiben und dann in andere Wohnungen verteilt werden.

Laut aktuellem Stand ist die Ankunft der Männer, Frauen und Kinder für Dienstag, 8. August, vorgesehen. Das Zelt an der Dillinger Straße steht schon seit Wochen für die Aufnahme von Geflüchteten bereit. Vor dem Eingang sitzen Sicherheitsdienste, die Halle ist von innen bereits eingerichtet. Wie Alefeld mitteilt, habe das Zelt Schlaf- und Aufenthaltsräume, einen Spielbereich für Kinder, einen Speiseraum, Sanitäranlagen sowie diverse Lagerräume. In den Zimmern seien höchstens sechs Menschen gemeinsam untergebracht. Organisiert wird der Hallenbetrieb laut Alefeld durch die Johanniter.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

