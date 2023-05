Die Faszination Dampf am Wasserturm in Lauingen erleben

Dampfmaschinen für Straße, Schiene und stationären Betrieb werden beim internationalen Treffen zu sehen sein.

Nach dem Großbahntreffen im April steht nun am Wochenende das nächste Event für Besucher und Besucherinnen im E-Park in Lauingen auf dem Programm. Das internationale "Dampftreffen am Wasserturm" findet von Donnerstag, 18. Mai, bis Sonntag, 21. Mai, in Lauingen statt. Die ersten beiden Tage gehören dem Fachpublikum, die Besuchertage gehen am Samstag und Sonntag über die Bühne.

Aussteller kommen bis aus Schottland nach Lauingen, erläutert KM1-Modellbau-Geschäftsführer Andreas Krug. Auch Hersteller und Lieferanten stellen aus und bereichern das Angebot. Die Besucher und Besucherinnen dürfen nicht nur technische Raritäten im Original und Modell unter Dampf erwarten, sondern vor allem Livebetrieb, Vorführung und Mitfahrten.

Versprochen wird eine Reise in die Vergangenheit

Erlebnis Dampf – das verspricht laut Pressemitteilung eine Zeitreise zurück in die Zeit, als mit Kohle und Wasser Dampfenergie erzeugt wurde. Auch im Gebäude des E-Parks Lauingen verrichteten vormals bei den Stadtwerken Dampfmaschinen ihren Dienst, um Strom für die Stadtbeleuchtung zu generieren.

Dieses historische Erbe werde mit diesem Event aufgegriffen. Das "Dampftreffen am Wasserturm" bringe Enthusiasten zusammen, "historische Originale und beeindruckende Modelle werden zu sehen sein", sagt E-Park-Geschäftsführerin Carmen Krug: "Dabei ist es uns wichtig, nicht nur kalte Exponate zu präsentieren, sondern die Maschinen und ihre Technik betriebsfähig vorzuführen. Auch das erste Automobil, der Fardier von Cugnot lief mit Dampf." Neben den hauseigenen Exponaten werden zahlreiche weitere Dampfmaschinen für Straße, Schiene oder auch stationären Betrieb präsentiert und vorgeführt. Bei den meisten Gespannen und Zügen können die Besucher auch mitfahren.

Für Erwachsene kostet das Tagesticket fünf Euro, für Kinder drei Euro. Parkplätze sind vor Ort vorhanden, der Zugang ist nur über Tor 2, Riedhauser Straße 60, möglich. Das Dampftreffen am Wasserturm findet am Samstag, 20. Mai, und Sonntag, 21. Mai, jeweils von 10 bis 17 Uhr statt. (AZ)