Lauingen

vor 48 Min.

Die Flüchtlingshalle in Lauingen sorgt für Diskussionen

In dieser Halle in der Dillinger Straße in Lauingen sollen ab Ende Juni/Anfang Juli Geflüchtete vorübergehend aufgenommen werden.

Plus Die fehlenden Informationen im Vorfeld stoßen auf Kritik. Bürgermeisterin Katja Müller war vom schnellen Aufbau überrascht. Was das Landratsamt Dillingen sagt.

Von Berthold Veh Artikel anhören Shape

Nach Wertingen steht jetzt in Lauingen eine Halle, in der Menschen auf der Flucht vorübergehend aufgenommen werden können. Das sorgt nicht nur in sozialen Netzwerken für einige Diskussionen. Vor allem die fehlende Vorabinformation über den Aufbau der Halle in der Dillinger Straße stößt auf Kritik. "Warum wurde da im Vorfeld nichts kommuniziert?", fragt ein Nutzer in der Lauingen-Gruppe auf WhatsApp. Und bekommt die Antwort: "Weil bestimmt zu viele dagegen gewesen wären."

Das Problem ist bekannt. Die Landkreise und kreisfreien Städte in Bayern haben nach Angaben des bayerischen Innenministers Joachim Herrmann mit einem weiteren Zustrom an Geflüchteten zu rechnen, der sich möglicherweise verstärken werde. Der Landkreis Dillingen wiederum hat einen Mangel an dezentralen Unterkünften, wo diese Menschen untergebracht werden können. Nach Informationen unserer Zeitung gibt es gegenwärtig 80 freie Plätze, es waren aber in den vergangenen Monaten gelegentlich noch viel weniger. Deshalb wurde Ende des vergangenen Jahres auf dem Laugnaplatz in Wertingen eine Halle zur zeitweisen Unterbringung von Geflüchteten aufgestellt. Bürgermeister Willy Lehmeier und der Wertinger Stadtrat hatten nach dem Hilferuf von Landrat Markus Müller ihre Bereitschaft dazu erklärt. Ziel des Landkreischefs ist es, Sporthallenschließungen zur Unterbringung von Geflüchteten zu vermeiden. Dies hatte im vergangenen Jahr bei Vereinen in Gundelfingen für Unmut gesorgt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen