Die ganze Innenstadt von Lauingen wird zur "Faschingszentrale"

Beim Lauinger Umzug beobachten mehrere Tausend Zuschauer das bunte Treiben und feiern ausgiebig. Ein Wagen hat sogar heiße Infos übers Donauufer dabei.

Wussten Sie schon? Der Lauinger Donauhafen ist jetzt in chinesischer Hand! Mitsamt dem Anker und der Anlegestelle. Nach dem griechischen Hafen Piräus und dem Hamburger Hafen schlagen die asiatischen Investoren nun auch in Lauingen zu. Das zumindest verkünden die Familien Schneider und Holl beim Faschingsumzug – und sorgen mit ihrer Ankündigung für einige Lacher bei den vielen Zuschauerinnen und Zuschauern, die sich am Sonntagnachmittag in der Innenstadt tummeln.

Für viele von ihnen gehört das bunte Treiben einfach dazu. "Lauingen ist die Faschingszentrale, natürlich bin ich da dabei", schwärmt Edwin Hohlberger. Für den 28-Jährigen sei es – nach Hexentanz, Nachtumzug und Donaualtheimer Umzug – der vierte Faschingstag am Stück. "Two more days to go!", kündigt er an. Zwei Tage noch. Auch Familie Patri aus Lauingen hat sich lange auf den Umzug gefreut. Für Tochter Amilia ist dabei völlig klar, was im Mittelpunkt steht: "Süßigkeiten", sagt die Kleine und wirft die Hände nach oben.

Beim Lauinger Faschingsumzug gibt's Salat

60 Bilder So bunt feiert Lauingen den Faschingsumzug Foto: Jonathan Mayer

An denen fehlt es an diesem Tag nicht. Doch die Schreckensnachrichten aus anderen Teilen Deutschlands, wo die Kamelle ausgegangen ist, haben sich auch hier verbreitet. Vielleicht deshalb sorgen die Burgauer Jungens – unterwegs mit dem Motto "Tortuga, die Pirateninsel" – dafür, dass es auch etwas anderes zu beißen gibt: Einer von ihnen verteilt händeweise Salat unter den Zuschauerinnen und Zuschauern.

Wie gewohnt ziehen die lokalen Gruppen beim Umzug vorneweg. Bei gleich zwei von ihnen hängt offenbar ein Geschehnis aus dem vergangenen Jahr nach, als der Lauinger Maibaum geklaut und nicht ausgelöst wurde. Beide bringen zur Sicherheit ihren eigenen mit. Die Kolpingfamilie zieht mit dem Spruch "Auslöse zu teuer, vom Stadtwald 'n Neuer" vorneweg. Zuschauer dürfen sogar helfen, ihn zu stutzen. Auch Alexander Stempfle und Reiner Halbeck bringen als "Maibaumtrupp Lauingen" einen eigenen Baum – und suchen einen Herbergsvater für ihr Gewächs.

Mehr als 50 Wagen, Kapellen und Fußgruppen sind am Sonntagnachmittag in der Altstadt unterwegs und sorgen für beste Laune. Im Anschluss treffen sich Teilnehmer und Besucher in der Stadthalle zur "Mega Open End Party".