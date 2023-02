Die ganze Region feiert im Lauinger Hexenkessel

Von überall her kommen am Donnerstagabend gruselige Hexen, um in Lauingen zu feiern. Doch auch anderswo im Landkreis Dillingen werden Hexen verbrannt.

An einem langen Seil gleitet Barbara Schwertgoschin vom Schimmelturm aus hinab in die Flammen. Die Anführerin der Winterhexen erhält ihre Strafe, ihre Schreckensherrschaft ist beendet - und das wird in Lauingen gefeiert. Das traditionelle Schauspiel lockte am Donnerstag tausende Besucherinnen und Besucher auf den Marktplatz, viele von ihnen verkleidet. "Das gehört einfach dazu. Beim Hexentanz geht man als Hexe", sagt Andre Schneider. Er hat sich aus alten Kleidungsresten, zum Teil von seiner Oma geliehen, ein Kostüm zusammengestellt. Dazu noch etwas Schminke ins Gesicht, fertig ist die perfekte Hexe.

In Landshausen rücken die Bachtalhexen an

Die Vorfreude auf diesen Abend war riesig, nicht nur bei vielen Gästen, sondern auch bei den Hexen der Lauinger Narrenzunft. Immerhin war es das erste Mal seit 2020, dass der Hexentanz wieder stattfinden konnte. Schon beim Kindernachmittag war viel los. "Supertoll", beschreibt ihn Zunftmeisterin Michaela Roth. Für sie ist es der erste Hexentanz als Chefin der Narrenzunft. Am Vormittag besuchten die Lauinger Hexen die Kindergärten. "Wir haben mit den Kindern Blödsinn gemacht und die mit uns", erzählt Roth.

26 Bilder Tausende feiern beim Hexentanz in Lauingen Foto: Jonathan Mayer

Viel Spaß haben auch die zahlreichen Besucher der traditionellen Hexenverbrennung im Hexendorf in Landshausen. Die Bachtalhexen stürmten ebenfalls das Rathaus und trieben, wie die Faschingsverrückten in Gundelfingen und Lauingen, ihr Unwesen bis spät in die Nacht.