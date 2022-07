Der Kunstweg ist die kleine kulturelle Lauinger Revolution

Der Kunstweg wird mit einer sehr gut besuchten Vernissage eröffnet. Am Ende des Kunstsommers steht der Albertus-Kunstpreis.

Eine kleine Kultur-Revolution haben die Macher der Kunstausstellung „Zwischen-Räume“ in Lauingen initiiert. Mit ihrem Konzept des „Lauinger Kunstweges“ haben sie, wenn es nach dem Interesse und der Neugier von zahlreichen Vernissage-Gäste geht, ein Kunstkonzept kreiert, das einmalig zu sein scheint in der schwäbischen Kunstgemeinde.

So zeigte sich Quartiersmanagerin Ulla Seeßle als Mitorganisatorin bei der Vernissage-Eröffnung mehr als beeindruckt von dem geradezu umwerfenden Besuch an Kunstinteressierten, die sich über dieses neue Kunst- und Kulturkonzept in der Stadt Lauingen informieren wollten.

So wurde das Konzept des Lauinger Kunstweges entwickelt

Angeführt von Anette und Hartmut Frank vom Arbeitskreis „Lebenswertes Lauingen“ sei dieses Konzept eines Lauinger Kunstweges im Rahmen des Lauinger Kunstsommers entwickelt worden, berichtete Ulla Seeßle. Dabei solle es als zentraler Lebensnerv der Stadt die zukünftige Vision des kulturellen Miteinanders und Zusammenseins präsentieren.

So hatte auch Anette Frank in ihrer Eröffnungsansprache zur Vernissage darauf hingewiesen, dass es wichtig sei, kreative Köpfe zu gewinnen, um gemeinsam mit ihnen und ihren Ideen nicht nur die kulturelle Zukunft zu meistern. Als ein Ergebnis dieser kreativen Denkanstöße sei herausgekommen, den Albertus-Kunstpreis der Stadt Lauingen ins Leben zu rufen. Unter dem Thema zwischen-räume seien Künstler unterschiedlicher Machart aufgerufen gewesen, an diesem kreativen Projekt teilzunehmen, berichtet Anette Frank. Über 100 Künstler in den Sparten Malerei, Grafik, Fotografie, Installation, Konzeptkunst und Plastik haben nach den Worten des stellvertretenden Bürgermeisters Albert Kaiser mit 300 Werken als Bewerber um den Albertus Kunstpreis teilgenommen, was nicht nur die Macher dieses kulturellen Events überraschte.

Die Jury für den Albertus-Kunstpreis Lauingen war gefordert

So habe auch die Jury einiges zu tun gehabt, eine ausgewogene und interessante Mischung von Kunstwerken auszuwählen, ohne bereits im Vorfeld auf die Entscheidung der Preisverleihung einzuwirken.

Im weiteren Verlauf ihrer Ausführungen zum Konzept des Lauinger Kunstweges verwies Anette Frank darauf, dass die meisten Kunstwerke in ehemaligen, jetzt leer stehenden Geschäften untergebracht seien. Damit sollten über die Stadt verteilt temporäre Kunsträume geschaffen werden, wodurch wieder mehr Leben in Lauingen einziehen solle. Dabei sei im Konzept es auch so gewollt, dass sich die unterschiedlichen kreativen Projekte in den vom Verkehr eingestaubten Schaufenstern mit ihrer Umgebung spiegeln, um so, ganz nach dem Motto zwischen-räume, Kunst-Fenster und Fenster-Kunst zu präsentieren.

Ein Kunstweg aus Kreis könnte bald quer durch Lauingen führen

„Doch dies ist noch nicht alles, was den Lauinger Kunstweg ausmacht“, informiert Anette Frank. In einer Art von Performance seien die Besucherinnen und Besucher aufgefordert, mit einem an einem Stock befestigten Stück Kreide ihren Weg durch den Lauinger Kunstweg aufzuzeichnen. Somit werde die Stadt zu einem einzigartigen Kunstraum, an dem zum Ende des Kunstsommers am 10. September auf dem Rathausplatz die Verleihung des Albertus-Kunstpreises stehe.

Die zahlreichen Besucher der Vernissage zeigten sich von diesem Kunstkonzept überaus beeindruckt. So mancher schnappe sich einen der vorbereiteten Kreidestöcke, um schon während der Vernissage oder kurz danach seine Performance zu starten.